San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. —Parejas interesadas en contraer matrimonio sin costo podrán inscribirse hasta el próximo 16 de febrero en tres sedes del municipio para participar en la jornada de matrimonios colectivos gratuitos en San Juan del Río, programada para el domingo 22 de febrero en las instalaciones del DIF Municipal.

La Secretaría de Gobierno municipal informó que la recepción de invitados iniciará a las 9:30 horas y la ceremonia arrancará a las 10:00 horas.

El programa de matrimonios colectivos forma parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía que el gobierno municipal impulsa cada año para facilitar el acceso al acto jurídico a parejas que no cuentan con recursos para cubrir los costos regulares de una ceremonia civil en Querétaro. La convocatoria está abierta a todas las parejas mayores de 18 años que cumplan con la documentación requerida.

Las solicitudes y expedientes completos se reciben en tres puntos: Registro Civil, ubicado en avenida Juárez Poniente número 36, en el Centro; Ciudad Vive Oriente, en avenida de las Garzas número 57, colonia Indeco, y el Centro de Atención Municipal (CAM), en la ex hacienda de Cerro Gordo.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono (427) 268 10 00, extensión 226, para resolver dudas con la Dirección de Asistencia Prematrimonial y Apoyo Institucional.

Entre los requisitos que ambos contrayentes deben presentar figuran actas de nacimiento originales certificadas —expedidas por el Registro Civil con vigencia máxima de un año—, identificación oficial vigente con fotografía, CURP de ambos contrayentes, de sus testigos y de sus padres, así como análisis clínicos prenupciales originales con vigencia de 15 días naturales. También se requiere un certificado médico de buena salud original con la misma vigencia.

Requisitos para matrimonios colectivos gratuitos en San Juan del Río

Cada pareja deberá presentar cuatro testigos mayores de edad con copia de su identificación oficial; los padres de los contrayentes no pueden fungir como testigos.

La Secretaría de Gobierno precisó que si algún testigo no se presenta el día de la ceremonia, se reprogramará la fecha del matrimonio civil para la pareja afectada.

Requisito Detalle Edad mínima 18 años cumplidos (Art. 140 y 148 Frac. I del Código Civil) Actas de nacimiento Originales certificadas, vigencia de 1 año Identificación oficial INE, pasaporte o cédula profesional (copia) CURP Contrayentes, testigos y padres Testigos 4 mayores de edad con identificación Plática prematrimonial Comprobante obligatorio Análisis clínicos VIH, VDRL, factor y grupo sanguíneo (vigencia 15 días) Certificado médico De buena salud, original (vigencia 15 días)

Además, los contrayentes deben acudir previamente a una plática prematrimonial en la Dirección de Asistencia Prematrimonial y Apoyo Institucional, ubicada en calle 16 de Septiembre número 14, interior D, Centro de San Juan del Río.

Para registrarse a la plática es necesario llamar con anticipación al teléfono (427) 272 53 65. En caso de que alguno de los contrayentes sea extranjero, deberá presentar su acta de nacimiento apostillada o legalizada y, si está en otro idioma, traducida por perito traductor autorizado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Las parejas que sean divorciadas o viudas deben incluir copia del acta correspondiente en su expediente. Todos los documentos originales permanecerán en la oficialía del Registro Civil tras la celebración de los matrimonios colectivos gratuitos en San Juan del Río.