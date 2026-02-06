San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — El libramiento metropolitano de 95 kilómetros que conectará San Juan del Río con el Aeropuerto Internacional de Querétaro avanza en su fase de concesión, con una inversión privada estimada en 5 mil 500 millones de pesos.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia reconoció la gestión del gobernador Mauricio Kuri como determinante para concretar un proyecto que el municipio esperó durante más de tres décadas.
La vía partirá de la caseta de Palmillas, en el kilómetro 142 de la carretera federal 57, y recorrerá San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Colón y El Marqués hasta cerrar conexión con el aeropuerto estatal y la carretera 57 rumbo a San Luis Potosí.
El libramiento metropolitano entre San Juan del Río y Querétaro operará como carretera de cuota concesionada a un particular, sin aportación de recursos públicos estatales, según confirmó el gobierno de Querétaro.
Cabrera Valencia calificó la obra como un proyecto que parecía inalcanzable. "Es una realidad que desde hace 30 o 40 años vengo escuchando; esto puede ser gracias a la importante intervención del gobernador Mauricio Kuri", sostuvo el mandatario local, quien agradeció que el gobierno estatal haya pasado de la planeación a las acciones concretas.
Trazo del libramiento metropolitano de San Juan del Río a Querétaro
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal informó en marzo de 2025 que la concesión ya fue finiquitada y que el inicio de construcción se estima para finales de 2026, tras completar el proyecto ejecutivo, la publicitación y la liberación de predios.
El trazo beneficiará a más de 25 comunidades como El Sitio, Fundadores, Santa Rosa de Viterbo, La Llave y La Valla de Tequisquiapan.
La carretera 57 es una de las autopistas más saturadas del país entre la Ciudad de México y Querétaro. El nuevo libramiento ofrecerá una alternativa directa para despresurizar esa vía federal, además de impulsar la conectividad con Tequisquiapan y la zona del aeropuerto, donde se concentra un polo de desarrollo industrial y logístico.
El municipio de San Juan del Río analiza con el gobierno estatal la posibilidad de operar una caseta en la zona de El Sitio o Fundadores, lo que permitiría reducir tiempos de recorrido para los habitantes de comunidades ubicadas al otro lado de la carretera 57.
La administración municipal trabaja en la actualización de su programa de desarrollo urbano para integrar el impacto territorial del libramiento y del tren de pasajeros.