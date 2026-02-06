El proyecto ferroviario de 226 kilómetros de doble vía conectará la Ciudad de México con Querétaro en aproximadamente dos horas, con parada en San Juan del Río a una hora con 20 minutos de la capital del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó en diciembre pasado los avances en el predio que albergará la estación del tren de pasajeros en San Juan del Río, donde el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, reportó un avance general cercano al 8 por ciento.

Los trabajos del tren de pasajeros avanzan en los frentes 9 y 10 de la SEDENA en territorio sanjuanense. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia explicó que la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano municipal mantiene contacto permanente con los frentes 9 y 10 de la SEDENA, responsables de la construcción en territorio sanjuanense.

"Ahí está en el frente nueve el mayor Hurtado y en el frente diez el teniente coronel Padilla, con quien tenemos una excelente coordinación", precisó el mandatario local.

Indemnizaciones sin conflictos en el tren de pasajeros en San Juan del Río

Respecto a la liberación del derecho de vía, el presidente municipal informó que las autoridades agrarias y los comisariados ejidales fueron atendidos oportunamente.

Las indemnizaciones se realizaron a través de LaVía, el área operadora de los pagos del proyecto federal, sin que se registraran manifestaciones o conflictos sociales en la zona.

Durante la visita presidencial de diciembre, la comitiva realizó un recorrido de cuatro a cinco kilómetros sobre el derecho de vía para inspeccionar los trabajos que darán soporte a las vías del tren de pasajeros.

El municipio facilitó el acercamiento entre autoridades federales y ejidatarios para agilizar el proceso de liberación de terrenos.

Los trabajos del tren de pasajeros avanzan en los frentes 9 y 10 de la SEDENA en territorio sanjuanense. rotativo.com.mx

La obra ferroviaria generará una demanda estimada de 10 millones de pasajeros al año y contempla estaciones en Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, Querétaro Central y La Corregidora.

El inicio de operaciones está programado para 2027, con velocidades de diseño de 160 a 200 kilómetros por hora.

¿Cuándo operará el tren en San Juan del Río?

El gobierno federal mantiene el plazo de dos años y medio para la ejecución completa del proyecto. La estación sanjuanense se ubica junto a la Avenida Tecnológico, lo que permitirá conexión directa con el centro histórico del municipio y con el sistema QroBús estatal.