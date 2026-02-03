Guerrero, 3 de febrero de 2026. —Autoridades de Querétaro y Guerrero investigan la desaparición de una familia originaria de esta entidad que viajó a vacacionar a la región Costa Grande.
El grupo familiar arribó el 31 de enero a la franja costera de Petatlán y fue reportado como no localizado más de 48 horas después, lo que activó operativos de búsqueda en los municipios de Petatlán y Técpan de Galeana con participación de pobladores y corporaciones de seguridad.
De manera extraoficial, medios locales de Guerrero informaron sobre el hallazgo de cuerpos en la zona que podrían estar relacionados con el caso; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la identidad de las personas localizadas ni su posible vínculo con la familia queretana.
Hasta el momento, ni la Fiscalía de Guerrero ni la de Querétaro han emitido fichas de búsqueda ni comunicados oficiales sobre los hechos.
El gobernador Mauricio Kuri confirmó que su administración ya estableció contacto con las autoridades guerrerenses para coordinar acciones de seguimiento.
"Sí, hombre, ya está poniéndose el secretario de Gobierno, ya está comunicándose con las autoridades de Guerrero para ver en qué los podemos ayudar", indicó el mandatario. Precisó que la Secretaría de Gobierno mantendrá comunicación permanente con aquella entidad.
Pobladores de la Costa Grande se suman a la búsqueda
Los comisarios de comunidades como Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur, Santa Rosa, Laureles y Papanoa convocaron a los habitantes a sumarse a las brigadas de rastreo.
La jornada de búsqueda arrancó cerca de las 9:00 horas del lunes en el acceso a la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Técpan de Galeana, y abarcó brechas, huertas de mango y coco, arroyos, ríos y zonas de playa.
A la movilización ciudadana se incorporaron elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los operativos de rastreo continuaban al cierre de esta edición.
La región Costa Grande ha registrado episodios de violencia relacionados con la disputa territorial de grupos delictivos, situación que ha generado desplazamiento de pobladores en comunidades serranas de Petatlán y Técpan de Galeana durante los últimos años.
No obstante, las autoridades no han establecido públicamente ninguna línea de investigación sobre las circunstancias de la desaparición.