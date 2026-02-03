El empleado fue atendido conforme a protocolos médicos, mientras que ningún huésped resultó afectado. El actor conocido como 'Diamante Negro' reconoció públicamente la actuación de las autoridades estatales.

La Fiscalía informó que el intento de asalto en hotel de Tulum se registró cuando el grupo armado irrumpió en las instalaciones y amenazó al personal de seguridad. Según el reporte oficial, los sujetos exigieron al empleado que entregara las llaves del complejo hotelero, pero ante su negativa procedieron a agredirlo físicamente antes de huir del lugar.

Las autoridades ministeriales activaron de inmediato un operativo de búsqueda que incluyó labores de inteligencia policial y análisis de sistemas de videovigilancia instalados en la zona turística.

Roberto Palazuelos confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que "el grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido".

El empresario hotelero y actor felicitó al equipo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo por la captura de los presuntos responsables, destacando la rapidez con la que actuaron las corporaciones de seguridad en la zona turística. El complejo Diamante K forma parte de las propiedades que Palazuelos administra en el corredor Tulum-Playa del Carmen.

Fiscalía detiene a cuatro personas por intento de asalto en hotel de Tulum

Las diligencias ministeriales permitieron identificar y localizar a los cuatro sospechosos horas después del intento de robo. La Fiscalía General del Estado precisó que los detenidos —tres hombres y una mujer— fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.

La institución subrayó que las investigaciones sobre seguridad en hoteles de Tulum continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional para determinar posibles responsabilidades adicionales.

Autoridades estatales confirmaron que el trabajador lesionado, cuya identidad permanece bajo reserva por protocolos de seguridad, recibió atención médica inmediata. El empleado presentó lesiones físicas derivadas de la agresión, aunque su estado de salud no fue catalogado como grave.

La Fiscalía señaló que durante el operativo contra el crimen en zona hotelera no se reportaron afectaciones a huéspedes del establecimiento ni daños materiales significativos en las instalaciones del Diamante K.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los cuatro detenidos dentro del plazo legal establecido. Las investigaciones incluyen el análisis de los objetos asegurados durante las capturas, entre ellos las armas que presuntamente portaba el grupo durante el intento de asalto.

La Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación para descartar vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región turística del Caribe mexicano.

¿Qué medidas de seguridad implementan hoteles en Tulum tras incidentes?

El Parque Nacional Tulum, donde se encuentra el hotel Diamante K, es un área natural protegida que combina atractivos turísticos con zonas de preservación ecológica. La zona costera ha registrado un incremento en la presencia de patrullajes preventivos en corredores turísticos durante los últimos meses como parte de estrategias interinstitucionales.

Empresarios del sector hotelero han reforzado sistemas de videovigilancia y protocolos de seguridad privada en coordinación con autoridades estatales y federales.

Roberto Palazuelos expresó en sus redes sociales su reconocimiento al trabajo de inteligencia policial: "Felicito al equipo de Inteligencia que logró" la detención del grupo. El también empresario inmobiliario mantiene diversos proyectos hoteleros en el estado de Quintana Roo, considerado uno de los principales destinos turísticos de México.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de mantener condiciones de seguridad adecuadas para visitantes nacionales e internacionales que eligen la Riviera Maya como destino vacacional.