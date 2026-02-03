Querétaro — 3 de febrero de 2026. —El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, calificó como una "huida" la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del Senado.

Según el panista, la renuncia del exfuncionario federal responde a una estrategia para evadir el escrutinio público y las investigaciones en su contra, no a un acto de responsabilidad política.

El señalamiento se produce en un contexto de tensiones internas en Morena y cuestionamientos sobre la gestión de varios de sus funcionarios en distintos niveles de gobierno. Hasta el momento, ni el partido oficialista ni el excoordinador del Senado han emitido postura respecto a las acusaciones del PAN sobre encubrimiento en Morena.

Durante un posicionamiento ante medios, Arango sostuvo que no se trata de rumores sino de señalamientos documentados sobre presuntos actos de corrupción y vínculos con redes delictivas. "La salida de Adán Augusto no es un acto de responsabilidad, es una huida del escrutinio público y un encubrimiento más dentro de Morena, donde la impunidad se ha convertido en norma", afirmó.

El dirigente panista recordó que durante la gestión de Adán Augusto como gobernador de Tabasco se registraron observaciones graves en el manejo de recursos públicos. Además, señaló que el entonces secretario de Seguridad de esa entidad fue identificado en investigaciones judiciales como presunto líder de un grupo criminal, sin que se fincaran responsabilidades al exmandatario.

PAN alista ruta jurídica contra excoordinador del Senado

A juicio del dirigente panista, pese a los señalamientos, Adán Augusto no ha enfrentado investigaciones formales ni consecuencias legales. Esta situación, según Arango, responde a un sistema de protección dentro de Morena. Indicó también que Tabasco se convirtió en una ruta relevante para el huachicol fiscal durante ese periodo, con presunta tolerancia de las autoridades locales.

De acuerdo con el panista, organizaciones civiles han documentado presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con empresas fantasma, robo de identidad y desvío de recursos públicos. Según su versión, estas prácticas se extenderían a varias entidades gobernadas por el partido oficialista.

"Desde Querétaro levantamos la voz porque cuidar al estado también implica denunciar la corrupción, venga de donde venga", expresó Arango. En ese sentido, destacó que los gobiernos panistas en la entidad han mantenido auditorías constantes y rendición de cuentas sobre el uso de recursos.

Respecto a posibles acciones legales, el dirigente informó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, encabezado por Jorge Romero, junto con legisladores federales, se encuentra definiendo una ruta jurídica para presentar denuncias formales contra el excoordinador del Senado. Este medio buscará la versión oficial de Morena sobre los señalamientos vertidos por el panista.