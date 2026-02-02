Querétaro, 2 de febrero de 2026.- Morenistas de Querétaro se concentraron este domingo en la Alameda Hidalgo como parte de las jornadas nacionales a favor de la soberanía convocadas en todo el país.

Santiago Nieto Castillo, una de las figuras del partido en la entidad, respaldó la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y criticó a legisladores del Partido Acción Nacional por, según su interpretación, sugerir que México ceda ante presiones externas.

Las jornadas por la soberanía nacional en Querétaro se replicaron en diversas ciudades del país como respuesta de Morena a la coyuntura diplomática entre México y Estados Unidos. Hasta el momento, dirigentes del PAN en Querétaro no han emitido postura respecto a los señalamientos de Nieto Castillo.

Durante su intervención, el político queretano sostuvo que México tiene una posición económica sólida para negociar con Estados Unidos. "Estamos defendiendo algo más importante: la patria y a nuestra presidenta", declaró. A su juicio, la postura de Sheinbaum frente al gobierno de Donald Trump demuestra firmeza en la defensa de la soberanía nacional.

Nieto Castillo también aludió a los principios de no intervención y autodeterminación como pilares históricos de la política exterior mexicana. Según el morenista, la presidenta apuesta por un país innovador que supere la visión de ser solo mano de obra barata, logrando condiciones preferentes ante la realidad arancelaria global.

El acto en la Alameda Hidalgo contó con la asistencia de militantes y simpatizantes de Morena en Querétaro. Este medio buscará la versión del PAN estatal sobre las acusaciones vertidas por Nieto Castillo durante la jornada.