México, 29 de enero de 2026. —Condicionar la emisión de una factura electrónica a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal constituye una infracción que puede sancionarse con multas de hasta 122 mil 440 pesos, según aclaró el Servicio de Administración Tributaria.
La autoridad fiscal precisó que este documento no es requisito obligatorio para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por lo que negocios que incurren en multas por exigir Constancia Fiscal para facturar violan el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.
El organismo tributario explicó que para emitir una factura, el emisor únicamente necesita cuatro datos del receptor: clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal.
Esta información puede obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales disponible en el portal del SAT, sin necesidad de solicitar documentos adicionales al contribuyente. Las sanciones por condicionar la facturación van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos.
En el caso de los empleadores, la autoridad indicó que tampoco deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina.
Los patrones pueden obtener los datos necesarios mediante un caso de aclaración conforme a la ficha de trámite 44/CFF del Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
La Constancia contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio.
El SAT subrayó que este documento no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente modifica su información en el RFC, ya sea por cambio de domicilio, actualización de régimen o incorporación de CURP.
Los contribuyentes pueden obtener su Constancia a través del portal sat.gob.mx con Contraseña o e.firma vigente.
Las personas físicas cuentan con opciones adicionales como la aplicación SAT Móvil, el servicio SAT ID para recibirla mensualmente, la Oficina Virtual mediante cita previa, o directamente en oficinas del SAT presentando identificación oficial.