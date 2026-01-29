Multas de hasta 122 mil pesos por exigir Constancia Fiscal para facturar

SAT aclara que emisores incurren en infracción al condicionar factura electrónica a entrega de documento.

Pantalla del portal SAT mostrando opciones para obtener Constancia de Situación Fiscal y datos para facturación electrónica en México

El SAT aclara que sólo cuatro datos son necesarios para emitir facturas electrónicas a contribuyentes.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

México, 29 de enero de 2026. —Condicionar la emisión de una factura electrónica a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal constituye una infracción que puede sancionarse con multas de hasta 122 mil 440 pesos, según aclaró el Servicio de Administración Tributaria.

La autoridad fiscal precisó que este documento no es requisito obligatorio para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por lo que negocios que incurren en multas por exigir Constancia Fiscal para facturar violan el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

El organismo tributario explicó que para emitir una factura, el emisor únicamente necesita cuatro datos del receptor: clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal.

Esta información puede obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales disponible en el portal del SAT, sin necesidad de solicitar documentos adicionales al contribuyente. Las sanciones por condicionar la facturación van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos.

En el caso de los empleadores, la autoridad indicó que tampoco deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina.

Los patrones pueden obtener los datos necesarios mediante un caso de aclaración conforme a la ficha de trámite 44/CFF del Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La Constancia contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio.

El SAT subrayó que este documento no tiene vigencia y solo se actualiza cuando el contribuyente modifica su información en el RFC, ya sea por cambio de domicilio, actualización de régimen o incorporación de CURP.

Los contribuyentes pueden obtener su Constancia a través del portal sat.gob.mx con Contraseña o e.firma vigente.

Las personas físicas cuentan con opciones adicionales como la aplicación SAT Móvil, el servicio SAT ID para recibirla mensualmente, la Oficina Virtual mediante cita previa, o directamente en oficinas del SAT presentando identificación oficial.

gobiernoimpuestossat

