Más de 4,400 elementos federales refuerzan operativo de seguridad en Colima

Fuerzas federales acumulan casi 2,800 detenciones y aseguran toneladas de droga e hidrocarburos desde octubre de 2024.

Elementos de fuerzas federales durante operativo de seguridad en Colima contra el crimen organizado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, presenta resultados del operativo federal en Colima.

Foto: Presidencia de la República.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 13, 2026
Mariana Torres García

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México,13 de marzo de 2026. — El Gabinete de Seguridad federal desplegó más de 4,400 elementos en Colima, junto con equipos especializados de inteligencia enfocados en identificar objetivos prioritarios y desarticular organizaciones criminales que operan en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó los resultados acumulados del operativo durante la Mañanera del Pueblo de este viernes, donde detalló cifras de detenciones y aseguramientos registrados desde octubre de 2024.

Colima enfrenta desde hace años una crisis de violencia vinculada a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, particularmente por el control de rutas de trasiego de drogas y el puerto de Manzanillo, considerado punto estratégico para el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica.

El despliegue federal en la entidad forma parte de la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir la incidencia delictiva en las zonas de mayor conflicto.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de marzo de 2026, las fuerzas federales acumularon 2,790 personas detenidas por delitos de alto impacto, precisó García Harfuch.

A esos resultados se suman más de 4.5 toneladas de droga asegurada en diversos operativos contra el narcotráfico realizados en territorio colimense.

Semar asegura 4.7 toneladas de cocaína en costas de Colima

En el frente marítimo, la Secretaría de Marina encabezó operativos frente a las costas de Colima que resultaron en el aseguramiento de más de 4.7 toneladas de cocaína, según los datos presentados por el funcionario federal.

Esta cifra refleja la relevancia del corredor marítimo del Pacífico como ruta activa del narcotráfico internacional.

Además, los cateos realizados contra el mercado ilícito de combustibles arrojaron el aseguramiento de más de 325 mil litros de hidrocarburos, indicó el titular de la SSPC.

Estas acciones se enmarcan en la labor conjunta de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad federal en Colima para combatir las economías criminales que financian a los grupos delictivos.

¿Cuáles son los resultados del operativo federal en Colima?

Concepto

Resultado

Elementos desplegados

Más de 4,400

Periodo de operación

1 oct 2024 – 10 mar 2026

Detenidos por delitos de alto impacto

2,790

Droga asegurada (terrestre)

Más de 4.5 toneladas

Cocaína asegurada (marítimo)

Más de 4.7 toneladas

Hidrocarburos asegurados

Más de 325,000 litros

García Harfuch señaló que los equipos de inteligencia continuarán trabajando en la identificación de objetivos prioritarios dentro de las estructuras criminales que operan en Colima, entidad que permanece como foco de atención del Gabinete de Seguridad federal.

gobierno seguridad colima

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