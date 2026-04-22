Choca autobús de Amealcenses contra árbol en carretera 300; reportan muertos y heridos

El camión quedó destrozado del frente tras salirse del camino rumbo a La Muralla.

Autobús de la línea Amealcenses destrozado tras chocar contra un árbol en la carretera 300 rumbo a Amealco

El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol sobre la carretera 300.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 22 de abril de 2026.- Un autobús de pasajeros de la línea Amealcenses se accidentó la mañana de este jueves sobre la carretera estatal que conduce a La Muralla, en su cruce con la carretera 300 San Juan del Río-Amealco, luego de salirse del camino y estrellarse contra un árbol.

En el lugar se reportan personas fallecidas y varios lesionados, sin que hasta el momento las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.

Autob\u00fas de la l\u00ednea Amealcenses destrozado tras chocar contra un \u00e1rbol en la carretera 300 rumbo a Amealco El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol sobre la carretera 300.

Las primeras imágenes desde el sitio muestran a varias personas tendidas sobre el suelo y el autobús con la parte frontal prácticamente destruida hasta la mitad del chasis, lo que da cuenta de la magnitud del impacto.

Versiones preliminares en el lugar atribuyen el percance a falta de precaución y exceso de velocidad del conductor, aunque la causa oficial está pendiente de las diligencias periciales.

Servicios de emergencia atienden en estos momentos a las víctimas y al sitio se han desplazado unidades de la policía estatal y municipal para acordonar la zona y apoyar las maniobras de rescate. Hasta el momento, las autoridades no han emitido cifra oficial de fallecidos ni de heridos.

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