Amealco, 22 de abril de 2026.- Un autobús de pasajeros de la línea Amealcenses se accidentó la mañana de este jueves sobre la carretera estatal que conduce a La Muralla, en su cruce con la carretera 300 San Juan del Río-Amealco, luego de salirse del camino y estrellarse contra un árbol.
En el lugar se reportan personas fallecidas y varios lesionados, sin que hasta el momento las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas.
El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol sobre la carretera 300.
Las primeras imágenes desde el sitio muestran a varias personas tendidas sobre el suelo y el autobús con la parte frontal prácticamente destruida hasta la mitad del chasis, lo que da cuenta de la magnitud del impacto.
Versiones preliminares en el lugar atribuyen el percance a falta de precaución y exceso de velocidad del conductor, aunque la causa oficial está pendiente de las diligencias periciales.
Servicios de emergencia atienden en estos momentos a las víctimas y al sitio se han desplazado unidades de la policía estatal y municipal para acordonar la zona y apoyar las maniobras de rescate. Hasta el momento, las autoridades no han emitido cifra oficial de fallecidos ni de heridos.