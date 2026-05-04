Amealco, 4 de mayo de 2026. — Plácido "N", chofer del autobús de Amealcenses involucrado en el accidente que cobró diez vidas en Amealco, continúa en prisión preventiva. Así lo confirmó este lunes Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, durante la conferencia de prensa de avances en carpetas activas.
El imputado fue enviado a reclusión el 30 de abril por homicidio culposo calificado agravado y lesiones culposas, en el primer revés judicial de la Fiscalía en el caso del siniestro del 22 de abril.
La modificación de medidas cautelares fue dictada por un juez de control en San Juan del Río, luego de que la Fiscalía consiguió revocar las condiciones que cuatro días antes le permitían enfrentar el proceso en libertad.
La resolución se basó en los elementos jurídicos y de riesgo procesal que el Ministerio Público reiteró en audiencia, según consta en la determinación judicial que mantiene al imputado recluido.
El plazo de investigación complementaria sigue corriendo. La indagatoria analiza el estado mecánico del vehículo y la posible responsabilidad corporativa de Autotransportes Amealcenses, una línea que el gobernador Mauricio Kuri González confirmó desde el 23 de abril cuando expuso que las diligencias incluyen un análisis técnico de la unidad siniestrada para deslindar responsabilidades de la empresa propietaria.
El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol en la carretera estatal 310, en territorio de Amealco. Foto: Bomberos SJR.En el frente económico, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, ha reiterado que Autotransportes Amealcenses no ha cubierto las indemnizaciones ni los gastos médicos comprometidos con los afectados.
La empresa difundió un comunicado el día del siniestro en el que ofreció acompañamiento médico, psicológico, legal y logístico, postura corporativa que hasta ahora no ha derivado en pagos documentados por la administración estatal.
El accidente del 22 de abril que cobró 10 vidas
El siniestro ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril en el kilómetro 8 de la carretera estatal 310, a la altura del Hotel Hacienda La Muralla, cuando el camión A-604 de la línea Amealcenses se estrelló contra un árbol.
El saldo confirmado por el CRUM fue de nueve fallecidos en el lugar; una pasajera murió después en el Hospital General de Querétaro y elevó la cifra a diez.
¿Qué sigue para el conductor y la empresa?
La carpeta sigue en integración bajo la conducción de la Fiscalía estatal en la región sanjuanense. Los peritajes pendientes definirán si las fallas mecánicas del autobús o la conducta del operador fueron el factor determinante del siniestro, y abrirán la puerta a una eventual ampliación de la imputación contra Autotransportes Amealcenses por su responsabilidad corporativa.