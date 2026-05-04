Plácido "N" sigue preso por los 10 muertos del autobús de Amealco

Fiscalía confirma que el chofer continúa recluido cuatro días después de la revocación judicial en San Juan del Río.

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El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol en la carretera estatal 310, en territorio de Amealco.

Foto: Bomberos SJR.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 4 de mayo de 2026. — Plácido "N", chofer del autobús de Amealcenses involucrado en el accidente que cobró diez vidas en Amealco, continúa en prisión preventiva. Así lo confirmó este lunes Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, durante la conferencia de prensa de avances en carpetas activas.

El imputado fue enviado a reclusión el 30 de abril por homicidio culposo calificado agravado y lesiones culposas, en el primer revés judicial de la Fiscalía en el caso del siniestro del 22 de abril.

La modificación de medidas cautelares fue dictada por un juez de control en San Juan del Río, luego de que la Fiscalía consiguió revocar las condiciones que cuatro días antes le permitían enfrentar el proceso en libertad.

La resolución se basó en los elementos jurídicos y de riesgo procesal que el Ministerio Público reiteró en audiencia, según consta en la determinación judicial que mantiene al imputado recluido.

El plazo de investigación complementaria sigue corriendo. La indagatoria analiza el estado mecánico del vehículo y la posible responsabilidad corporativa de Autotransportes Amealcenses, una línea que el gobernador Mauricio Kuri González confirmó desde el 23 de abril cuando expuso que las diligencias incluyen un análisis técnico de la unidad siniestrada para deslindar responsabilidades de la empresa propietaria.

Pl\u00e1cido N chofer autob\u00fas Amealcenses prisi\u00f3n preventiva 10 muertos accidente carretera 310 Amealco Fiscal\u00eda Quer\u00e9taro El autobús de Amealcenses quedó con el frente destruido tras estrellarse contra un árbol en la carretera estatal 310, en territorio de Amealco. Foto: Bomberos SJR.

En el frente económico, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, ha reiterado que Autotransportes Amealcenses no ha cubierto las indemnizaciones ni los gastos médicos comprometidos con los afectados.

La empresa difundió un comunicado el día del siniestro en el que ofreció acompañamiento médico, psicológico, legal y logístico, postura corporativa que hasta ahora no ha derivado en pagos documentados por la administración estatal.

El accidente del 22 de abril que cobró 10 vidas

El siniestro ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril en el kilómetro 8 de la carretera estatal 310, a la altura del Hotel Hacienda La Muralla, cuando el camión A-604 de la línea Amealcenses se estrelló contra un árbol.

El saldo confirmado por el CRUM fue de nueve fallecidos en el lugar; una pasajera murió después en el Hospital General de Querétaro y elevó la cifra a diez.

¿Qué sigue para el conductor y la empresa?

La carpeta sigue en integración bajo la conducción de la Fiscalía estatal en la región sanjuanense. Los peritajes pendientes definirán si las fallas mecánicas del autobús o la conducta del operador fueron el factor determinante del siniestro, y abrirán la puerta a una eventual ampliación de la imputación contra Autotransportes Amealcenses por su responsabilidad corporativa.

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