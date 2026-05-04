Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Equipo de cómputo, terminales electrónicas y documentación con información de operaciones financieras quedaron asegurados tras el cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en un local de la Plaza Comercial El Punto, sobre Prolongación Bernardo Quintana, en la colonia San Pablo de la capital queretana.
La diligencia se realizó el 28 de abril por una carpeta de investigación abierta por presunto fraude genérico contra un negocio que ofertaba financiamiento de vehículos.
El operativo es el cuarto del año contra presuntas financieras automotrices en el estado dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro. La Fiscalía General del Estado, en boletín emitido el 3 de mayo, no precisó el nombre comercial del establecimiento intervenido, el número de víctimas identificadas ni si existen personas detenidas derivadas de la diligencia.
La intervención se inscribe en un patrón documentado por la propia dependencia desde enero. La Fiscalía cateó una financiera de vehículos en Centro Sur el 5 de enero por esquemas de autofinanciamiento ofertados en redes sociales; el 12 de febrero aseguró otro inmueble en la colonia El Retablo por fraude genérico; y el 26 de marzo intervino una tercera financiera en la colonia El Cimatario.
El 27 de abril, un día antes del cateo en Plaza El Punto, la dependencia ejecutó diligencias en Querétaro y Pedro Escobedo por un esquema en que las víctimas eran inducidas a firmar pagarés en blanco para acceder a préstamos.
El despliegue del 28 de abril en la Plaza El Punto fue encabezado por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Municipal de Querétaro.
Entre enero y marzo de 2026, la Fiscalía reportó la ejecución de 2 mil 511 cateos en la entidad con una eficacia del 97.9%, de acuerdo con cifras oficiales que la dependencia ha sostenido como métrica del operativo Sinergia.
Cuarto cateo en Querétaro a financieras automotrices
El patrón rebasa la entidad. El 2 de mayo, la Fiscalía del Estado de Jalisco desmanteló en Guadalajara la financiera Finvia, vinculada a la queretana ATM Motors Auto Financiamiento, según información de la fiscalía jalisciense publicada esa misma jornada.
La empresa habría operado solicitando enganches de 30 mil pesos por vehículos que nunca fueron entregados. Uno de los detenidos en Jalisco aparece vinculado a 31 carpetas adicionales por la financiera con razón social en Querétaro.
¿Qué se aseguró en el cateo de Plaza El Punto?
La carpeta de investigación que dio origen al cateo no ha sido identificada con su número público por la Fiscalía. El inmueble quedó bajo resguardo y la documentación asegurada será analizada para incorporarla a la investigación, sin que la dependencia haya informado al cierre de esta nota si hay imputados ni montos defraudados.
Las personas que consideren haber sido víctimas de fraude por financieras de vehículos pueden presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado o comunicarse a la línea 442 238 5200.