Cateo en Plaza El Punto: aseguran financiera de autos en Querétaro

Fiscalía aseguró equipo de cómputo, terminales y documentos en local de Bernardo Quintana.

Personal ministerial y Policía de Investigación del Delito durante cateo en local de Plaza Comercial El Punto sobre Bernardo Quintana en Querétaro por fraude genérico

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó la diligencia en Plaza El Punto el pasado 28 de abril.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Equipo de cómputo, terminales electrónicas y documentación con información de operaciones financieras quedaron asegurados tras el cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en un local de la Plaza Comercial El Punto, sobre Prolongación Bernardo Quintana, en la colonia San Pablo de la capital queretana.

La diligencia se realizó el 28 de abril por una carpeta de investigación abierta por presunto fraude genérico contra un negocio que ofertaba financiamiento de vehículos.

El operativo es el cuarto del año contra presuntas financieras automotrices en el estado dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro. La Fiscalía General del Estado, en boletín emitido el 3 de mayo, no precisó el nombre comercial del establecimiento intervenido, el número de víctimas identificadas ni si existen personas detenidas derivadas de la diligencia.

La intervención se inscribe en un patrón documentado por la propia dependencia desde enero. La Fiscalía cateó una financiera de vehículos en Centro Sur el 5 de enero por esquemas de autofinanciamiento ofertados en redes sociales; el 12 de febrero aseguró otro inmueble en la colonia El Retablo por fraude genérico; y el 26 de marzo intervino una tercera financiera en la colonia El Cimatario.

El 27 de abril, un día antes del cateo en Plaza El Punto, la dependencia ejecutó diligencias en Querétaro y Pedro Escobedo por un esquema en que las víctimas eran inducidas a firmar pagarés en blanco para acceder a préstamos.

El despliegue del 28 de abril en la Plaza El Punto fue encabezado por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Municipal de Querétaro.

Entre enero y marzo de 2026, la Fiscalía reportó la ejecución de 2 mil 511 cateos en la entidad con una eficacia del 97.9%, de acuerdo con cifras oficiales que la dependencia ha sostenido como métrica del operativo Sinergia.

Cuarto cateo en Querétaro a financieras automotrices

El patrón rebasa la entidad. El 2 de mayo, la Fiscalía del Estado de Jalisco desmanteló en Guadalajara la financiera Finvia, vinculada a la queretana ATM Motors Auto Financiamiento, según información de la fiscalía jalisciense publicada esa misma jornada.

La empresa habría operado solicitando enganches de 30 mil pesos por vehículos que nunca fueron entregados. Uno de los detenidos en Jalisco aparece vinculado a 31 carpetas adicionales por la financiera con razón social en Querétaro.

¿Qué se aseguró en el cateo de Plaza El Punto?

La carpeta de investigación que dio origen al cateo no ha sido identificada con su número público por la Fiscalía. El inmueble quedó bajo resguardo y la documentación asegurada será analizada para incorporarla a la investigación, sin que la dependencia haya informado al cierre de esta nota si hay imputados ni montos defraudados.

Las personas que consideren haber sido víctimas de fraude por financieras de vehículos pueden presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado o comunicarse a la línea 442 238 5200.

seguridadfiscaliacateos

Reciente

Christian Nodal durante un concierto reciente de su gira de regional mexicano en México
Espectáculos

Nodal solicita "El Forajido" ante el IMPI

El cantante solicitó la marca ante el IMPI el 22 de abril, semanas después de declarar que no es dueño de su nombre artístico, registrado a favor de Jaime González Terrazas hasta 2036.

Roberto Cabrera Valencia preside reunión de Gabinete Municipal durante esta jornada en San Juan del Río
San Juan del Río

Cabrera evalúa resultados de áreas con Gabinete de San Juan del Río

El presidente municipal analizó con titulares de áreas los resultados de la administración, en una mesa de seguimiento que busca fortalecer la planeación interna y la atención a las familias sanjuanenses.

Felifer Macías reconoce a trabajadores de Obras Públicas durante el Día de la Santa Cruz en Querétaro
Querétaro

Felifer agradece a Obras Públicas por mantener vialidades en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro agradeció la labor del personal operativo durante la conmemoración del Día de la Santa Cruz, y refrendó el compromiso de fortalecer el equipamiento de la dependencia.

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegrías, San Juan del Río
San Juan del Río

Arranca consultorio itinerante con consultas y medicinas gratis en SJR