Corregidora, 4 de mayo de 2026. — Un Chevrolet Camaro detectado al ingresar al municipio fue el indicio que permitió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro ubicar a Enrique "N", alias "La Cotorrita", a quien autoridades de Guanajuato clasificaban como objetivo prioritario por el homicidio calificado de una mujer cometido en territorio guanajuatense.

La detención se concretó el 30 de abril de 2026 mediante un control preventivo en el que participó la Policía Municipal de Corregidora, dio a conocer el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, durante la conferencia de prensa de avances en distintas carpetas.

El intercambio permanente de información entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió identificar el ingreso del vehículo al territorio queretano, expuso el funcionario.

Tras la identificación, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal en Querétaro, donde se corroboró el mandato judicial vigente en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer, refirió De Jesús Hernández.

Confirmada la orden de aprehensión, la Fiscalía estatal realizó las acciones correspondientes para entregar al detenido a la fiscalía guanajuatense que lo requería.

El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández durante la presentación de avances en las carpetas de detenciones recientes.

, instancia operativa del sistema estatal de seguridad reconocida en la Ley de Seguridad estatal desde el pasado 23 de febrero.

Coordinación interestatal y apoyo municipal

La cumplimentación del mandato contó con el apoyo de la Policía Municipal de Corregidora, lo que el fiscal destacó como ejemplo de la coordinación entre instituciones de seguridad bajo conducción de la Fiscalía estatal.

La dependencia mantiene operaciones simultáneas con corporaciones federales, estatales y municipales que en semanas recientes derivaron en capturas de personas con órdenes de aprehensión vigentes en otras entidades.

De Jesús Hernández presentó la detención de "La Cotorrita" junto con otras dos capturas anunciadas en la misma conferencia: la del presunto responsable del homicidio cometido en un bar de la capital queretana y la del imputado por el ataque al empleado de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Panamericana.

En el mismo bloque de avances, el fiscal expuso cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubican una disminución del 29 por ciento en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, descenso que se acumula a la reducción superior al 30 por ciento que la entidad reportó durante 2025 frente a 2024.