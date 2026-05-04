Tras intercambio de información con Guanajuato: Fiscalía detiene en Corregidora a "La Cotorrita"

Enrique "N" fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal y entregado a las autoridades guanajuatenses.

Fiscalía Querétaro detiene a La Cotorrita en Corregidora homicidio calificado mujer Guanajuato

El imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal antes de su entrega a las autoridades guanajuatenses.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 4 de mayo de 2026. — Un Chevrolet Camaro detectado al ingresar al municipio fue el indicio que permitió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro ubicar a Enrique "N", alias "La Cotorrita", a quien autoridades de Guanajuato clasificaban como objetivo prioritario por el homicidio calificado de una mujer cometido en territorio guanajuatense.

La detención se concretó el 30 de abril de 2026 mediante un control preventivo en el que participó la Policía Municipal de Corregidora, dio a conocer el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, durante la conferencia de prensa de avances en distintas carpetas.

El intercambio permanente de información entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió identificar el ingreso del vehículo al territorio queretano, expuso el funcionario.

Tras la identificación, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal en Querétaro, donde se corroboró el mandato judicial vigente en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer, refirió De Jesús Hernández.

Confirmada la orden de aprehensión, la Fiscalía estatal realizó las acciones correspondientes para entregar al detenido a la fiscalía guanajuatense que lo requería.

Fiscal\u00eda Quer\u00e9taro detiene a La Cotorrita en Corregidora homicidio calificado mujer Guanajuato El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández durante la presentación de avances en las carpetas de detenciones recientes.

La operación corresponde a la estrategia Sinergia por Querétaro, instancia operativa del sistema estatal de seguridad reconocida en la Ley de Seguridad estatal desde el pasado 23 de febrero.

Coordinación interestatal y apoyo municipal

La cumplimentación del mandato contó con el apoyo de la Policía Municipal de Corregidora, lo que el fiscal destacó como ejemplo de la coordinación entre instituciones de seguridad bajo conducción de la Fiscalía estatal.

La dependencia mantiene operaciones simultáneas con corporaciones federales, estatales y municipales que en semanas recientes derivaron en capturas de personas con órdenes de aprehensión vigentes en otras entidades.

De Jesús Hernández presentó la detención de "La Cotorrita" junto con otras dos capturas anunciadas en la misma conferencia: la del presunto responsable del homicidio cometido en un bar de la capital queretana y la del imputado por el ataque al empleado de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Panamericana.

En el mismo bloque de avances, el fiscal expuso cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubican una disminución del 29 por ciento en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, descenso que se acumula a la reducción superior al 30 por ciento que la entidad reportó durante 2025 frente a 2024.

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