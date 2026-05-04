Festival de Comunidades Extranjeras rompe récord en Querétaro: 78 mil 402 asistentes en 4 días

La edición 2026 superó en 18 mil personas la meta municipal y registró saldo blanco en el Parque Bicentenario; 64 stands gastronómicos operaron con filas durante toda la jornada y la derrama económica del evento sigue pendiente de informar.

Asistentes recorren stands gastronómicos durante el Festival de Comunidades Extranjeras en el Parque Bicentenario, Querétaro

El Festival de Comunidades Extranjeras 2026 reunió a 78 mil 402 personas en cuatro días en el Parque Bicentenario.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de mayo de 2026.- El Festival de Comunidades Extranjeras 2026 cerró con una asistencia de 78 mil 402 personas durante sus cuatro días de actividades en el Parque Bicentenario, una cifra que rebasó en 18 mil asistentes la meta planteada por el municipio de Querétaro y que supera en 30% la afluencia registrada en la edición anterior, calculada en 60 mil personas.

El incremento confirma el crecimiento sostenido del festival como uno de los eventos masivos más relevantes de la capital queretana entre ediciones consecutivas.

El alcalde Felifer Macías Olvera informó que el festival concluyó con saldo blanco, sin un solo incidente durante los cuatro días de operación.

La edición de este año incorporó un componente mundialista vinculado al fútbol, modificó la operatividad del Parque Bicentenario y habilitó nuevos puntos de sombra para el público.

¿Qué días tuvieron mayor afluencia en el Festival de Comunidades Extranjeras 2026?

El crecimiento de la asistencia se concentró en los primeros días del festival. De acuerdo con Macías Olvera, el viernes registró una afluencia equivalente a la que históricamente se observa los sábados y domingos, mientras que el jueves —tradicionalmente el día de menor concurrencia— tuvo una asistencia muy superior a ediciones anteriores.

Oferta gastronómica, deportiva y mecánica del festival

El festival operó con 64 stands gastronómicos que mantuvieron filas constantes durante los cuatro días. La oferta incluyó escenarios artísticos con expresiones culturales de cada país representado, un torneo de fútbol denominado Uruguayito en el que participaron entre 26 y 27 equipos, además de la operación permanente de los juegos mecánicos del parque, incluida la montaña rusa y el barco pirata recientemente habilitado.

¿Cuál fue la derrama económica del Festival de Comunidades Extranjeras 2026?

El municipio no informó la derrama económica generada por el evento, dato que será presentado posteriormente por la Coordinación de Comunicación Social.

El alcalde aclaró que la cifra de 20 millones de pesos mencionada inicialmente en la conferencia corresponde a inversión en vialidades y asfaltado en la comunidad de Pinto y zonas aledañas, no a la derrama del festival.

Pese al incremento histórico en la afluencia, el municipio no detalló ajustes en logística, aforo máximo o capacidad operativa del Parque Bicentenario para las próximas ediciones del festival.

Reconocimiento del alcalde y operación interinstitucional

Macías Olvera reconoció el trabajo de la Secretaría de Turismo municipal, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Gobierno Municipal, Protección Civil y la Dirección del Parque Bicentenario por la operación del evento.

"Hablar de que 78 mil personas estuvieron durante cuatro días en un solo espacio y que tengamos saldo blanco es ejemplo de cómo se hacen las cosas en esta administración", afirmó.

El festival se realizó de manera simultánea al lanzamiento de la aplicación municipal CiudadQro, plataforma que integra los servicios de la Secretaría de Turismo y que registró 5 mil descargas durante el fin de semana del evento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro capital se ubica entre las ciudades con mayor avance en percepción de seguridad y servicios públicos en el país, contexto que el alcalde citó como respaldo a la operación del festival sin incidentes.

gobiernofelifer maciascomunidades extranjerascultura

Reciente

Christian Nodal durante un concierto reciente de su gira de regional mexicano en México
Espectáculos

Nodal solicita "El Forajido" ante el IMPI

El cantante solicitó la marca ante el IMPI el 22 de abril, semanas después de declarar que no es dueño de su nombre artístico, registrado a favor de Jaime González Terrazas hasta 2036.

Roberto Cabrera Valencia preside reunión de Gabinete Municipal durante esta jornada en San Juan del Río
San Juan del Río

Cabrera evalúa resultados de áreas con Gabinete de San Juan del Río

El presidente municipal analizó con titulares de áreas los resultados de la administración, en una mesa de seguimiento que busca fortalecer la planeación interna y la atención a las familias sanjuanenses.

Felifer Macías reconoce a trabajadores de Obras Públicas durante el Día de la Santa Cruz en Querétaro
Querétaro

Felifer agradece a Obras Públicas por mantener vialidades en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro agradeció la labor del personal operativo durante la conmemoración del Día de la Santa Cruz, y refrendó el compromiso de fortalecer el equipamiento de la dependencia.

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegrías, San Juan del Río
San Juan del Río

Arranca consultorio itinerante con consultas y medicinas gratis en SJR