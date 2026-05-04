Arranca Salud por un Mejor San Juan con consultas y medicinas gratis

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegrías, San Juan del Río

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegrías, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de mayo de 2026.— El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia regresó este lunes a Puerta de Alegrías para arrancar el programa "Salud por un Mejor San Juan", un esquema itinerante de atención médica que llevará consultas y medicamentos gratuitos a las comunidades del territorio sanjuanense.

El arranque cumple con el compromiso que el alcalde asumió durante la quinta edición del programa "Miércoles en Puerta de Alegrías", jornada en la que vecinos plantearon la falta de acceso a servicios médicos básicos en la localidad.

Es la quinta ocasión que el alcalde regresa a una comunidad para verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados en las jornadas semanales del esquema "Miércoles". Antes ya había dado seguimiento a los compromisos en Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón y Palma de Romero.

El nuevo programa se suma a la estrategia de salud comunitaria que el ayuntamiento sostiene desde 2025, año en el que se destinó 1.5 millones de pesos a consultas mensuales en colonias y comunidades sin acceso a IMSS o ISSSTE.

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegr\u00edas, San Juan del R\u00edo El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Durante el evento, Cabrera Valencia pidió a los vecinos asumir la prevención como pieza central del esquema y replicar la información del programa al interior de cada hogar.

"La salud está en nuestras manos, en nuestras decisiones y en nuestros hábitos. Eso es lo que nos viene a decir el doctor. Este programa tiene alcances, pero lo más importante es la prevención, que ustedes vayan y platiquen con su familia sobre este programa, platicarlo para actuarlo, para hacerlo. En las comunidades tenemos la bondad de ser familias más saludables", expresó el presidente municipal.


Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegr\u00edas, San Juan del R\u00edo El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Cómo operará el consultorio itinerante de Salud por un Mejor San Juan

La coordinadora de Salud Itinerante, Crispina Osornio Valencia, detalló que el esquema funciona a través de un consultorio de primer nivel con carácter rotativo, equipado con personal médico y un cuadro básico de medicamentos para entrega inmediata a la población atendida.

El municipio informó que el consultorio se trasladará cada día a una comunidad distinta, aunque la administración aún no ha publicado el calendario completo de visitas ni la inversión total destinada al programa en 2026.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, sostuvo que el programa busca ampliar el acceso a servicios médicos básicos en las 83 comunidades del territorio sanjuanense y reducir el traslado que las familias rurales hacen a centros de salud para consultas de primer contacto.


Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegr\u00edas, San Juan del R\u00edo El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

Comunidades donde iniciará el consultorio itinerante

El primer punto de operación es Puerta de Alegrías, donde el alcalde había asumido el compromiso de instalar el servicio.

La administración no ha difundido la ruta completa del consultorio, aunque el seguimiento del programa "Miércoles" ya ha cubierto Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero y la propia Puerta de Alegrías, lo que perfila a esas localidades como las primeras candidatas dentro del calendario itinerante.

Alcalde Roberto Cabrera arranca consultorio itinerante de salud en Puerta de Alegr\u00edas, San Juan del R\u00edo El consultorio de primer nivel rotará entre comunidades del municipio con servicio médico y medicamentos sin costo. rotativo.com.mx

El esquema se inserta en una estrategia más amplia que la administración sanjuanense ha desplegado durante 2026 con jornadas como las brigadas dentales gratuitas en el CECUCO y la coordinación con programas estatales como Aquí Contigo Gober, todos enfocados en acercar atención médica sin costo a la población.

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