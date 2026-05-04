Poder Ejecutivo y STSPE festejan el Día del Niño para hijos de trabajadores estatales en San Juan del Río

Linda Luz Luna Rangel y Luis Bernardo Nava Guerrero encabezaron el evento dedicado a familias de colaboradores en la región.

Linda Luz Luna Rangel y Luis Bernardo Nava Guerrero encabezan festejo del Día del Niño para hijos de colaboradores del Poder Ejecutivo en San Juan del Río

Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo, encabezó el festejo dirigido a familias de colaboradores estatales en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de mayo de 2026. —Hijas e hijos de colaboradores del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro recibieron un festejo cerrado por el Día del Niño y la Niña en San Juan del Río, dirigido exclusivamente a las familias del personal sindicalizado adscrito a la región.

El evento fue encabezado por la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel; el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), Luis Antonio López Haro.

El STSPE agremia a cinco mil 200 trabajadores que prestan servicios en distintas dependencias estatales y organismos descentralizados, de los cuales mil 865 son colaboradores del Poder Ejecutivo, según las cifras difundidas por el propio sindicato estatal en agosto de 2025 durante la conmemoración de su 52 aniversario.

Linda Luz Luna Rangel y Luis Bernardo Nava Guerrero encabezan festejo del D\u00eda del Ni\u00f1o para hijos de colaboradores del Poder Ejecutivo en San Juan del R\u00edo Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo, encabezó el festejo dirigido a familias de colaboradores estatales en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La convocatoria del festejo se circunscribió a las familias del personal adscrito a la región de San Juan del Río, que abarca las dependencias estatales con operación en el sur del estado.

Durante su intervención, Luna Rangel agradeció el compromiso de la fuerza laboral del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las metas institucionales del gobernador Mauricio Kuri González. Por su parte, Nava Guerrero llamó a las y los colaboradores a continuar con espíritu de equipo en sus labores.

El festejo se suma a otras celebraciones del Día del Niño organizadas este año en San Juan del Río, que en el caso del DIF municipal se enfocaron en comunidades rurales.

En el evento también participó Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales del Poder Ejecutivo, área que enlaza la operación del gabinete con los municipios fuera de la capital.

La SEDESOQ ha apoyado a más de 150 mil personas con programas sociales en los primeros cuatro años de la actual administración, según la cifra reportada por la propia dependencia en noviembre de 2025, aunque ninguno de esos programas corresponde directamente al festejo realizado este fin de semana, que la dependencia presentó como acción interna de relaciones laborales.

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