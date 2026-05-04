San Juan del Río, 4 de mayo de 2026. —Hijas e hijos de colaboradores del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro recibieron un festejo cerrado por el Día del Niño y la Niña en San Juan del Río, dirigido exclusivamente a las familias del personal sindicalizado adscrito a la región.
El evento fue encabezado por la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel; el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), Luis Antonio López Haro.
El STSPE agremia a cinco mil 200 trabajadores que prestan servicios en distintas dependencias estatales y organismos descentralizados, de los cuales mil 865 son colaboradores del Poder Ejecutivo, según las cifras difundidas por el propio sindicato estatal en agosto de 2025 durante la conmemoración de su 52 aniversario.
Linda Luz Luna Rangel, oficial mayor del Poder Ejecutivo, encabezó el festejo dirigido a familias de colaboradores estatales en San Juan del Río. rotativo.com.mxLa convocatoria del festejo se circunscribió a las familias del personal adscrito a la región de San Juan del Río, que abarca las dependencias estatales con operación en el sur del estado.
Durante su intervención, Luna Rangel agradeció el compromiso de la fuerza laboral del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las metas institucionales del gobernador Mauricio Kuri González. Por su parte, Nava Guerrero llamó a las y los colaboradores a continuar con espíritu de equipo en sus labores.
El festejo se suma a otras celebraciones del Día del Niño organizadas este año en San Juan del Río, que en el caso del DIF municipal se enfocaron en comunidades rurales.
En el evento también participó Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales del Poder Ejecutivo, área que enlaza la operación del gabinete con los municipios fuera de la capital.
La SEDESOQ ha apoyado a más de 150 mil personas con programas sociales en los primeros cuatro años de la actual administración, según la cifra reportada por la propia dependencia en noviembre de 2025, aunque ninguno de esos programas corresponde directamente al festejo realizado este fin de semana, que la dependencia presentó como acción interna de relaciones laborales.