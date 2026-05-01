Muere conductor de camioneta tras chocar con camión en carretera 300

El impacto ocurrió a la altura de Vista Hermosa, entre Ojo de Agua y El Jazmín.

Camioneta Nissan negra y camión de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del Río

Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 Mayo 2026.- Una persona muerta y un menor de edad rescatado con vida fue el saldo preliminar del choque entre una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro y un camión de pasajeros sobre la carretera estatal 300, a la altura del kilómetro tres, en el tramo de la colonia Vista Hermosa y las comunidades de Ojo de Agua y El Jazmín. El fallecido sería el conductor de la camioneta, según información preliminar recabada en el lugar.


Camioneta Nissan negra y cami\u00f3n de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del R\u00edo Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Versiones en el sitio atribuyen el percance a una salida de la carretera y pérdida de control de la camioneta, que primero se impactó contra el talud en dirección a San Juan del Río antes de invadir el carril contrario y colisionar con el camión, el cual cubría la ruta de comunidades rurales hacia el centro de la ciudad.

Camioneta Nissan negra y cami\u00f3n de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del R\u00edo Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La unidad de transporte coincidía con la operación de servicios similares en este corredor, donde otro choque frontal dejó dos víctimas fatales en abril de 2025. Bomberos y Protección Civil lograron rescatar con vida al menor que viajaba en la camioneta, mientras varias personas lesionadas fueron atendidas y valoradas en el mismo punto del accidente.

Camioneta Nissan negra y cami\u00f3n de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del R\u00edo Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impact\u00f3 contra un cami\u00f3n de pasajeros que cubr\u00eda ruta rural-centro en San Juan del R\u00edo. rotativo.com.mx

En el operativo confluyeron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Sin embargo, agentes estatales mostraron una actitud intransigente con la prensa e impidieron el acceso de los reporteros a dos kilómetros del punto del impacto, pese a que el acordonamiento operativo había sido establecido por la Policía Municipal.

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El comportamiento se registra apenas semanas después del accidente del Amealcenses, siniestro en la misma vía estatal.

Camioneta Nissan negra y cami\u00f3n de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del R\u00edo Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La zona quedó acordonada en espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, que realizarían las diligencias correspondientes, el peritaje terrestre y el levantamiento del cuerpo que quedó en el lugar del percance.


Camioneta Nissan negra y cami\u00f3n de pasajeros tras chocar en carretera estatal 300 a la altura de Vista Hermosa, San Juan del R\u00edo Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las investigaciones correrán a cargo de la Procuraduría General del Estado, mientras se mantienen los operativos de seguridad en el municipio.

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