San Juan del Río, 1 Mayo 2026.- Una persona muerta y un menor de edad rescatado con vida fue el saldo preliminar del choque entre una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro y un camión de pasajeros sobre la carretera estatal 300, a la altura del kilómetro tres, en el tramo de la colonia Vista Hermosa y las comunidades de Ojo de Agua y El Jazmín. El fallecido sería el conductor de la camioneta, según información preliminar recabada en el lugar.





Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Versiones en el sitio atribuyen el percance a una salida de la carretera y pérdida de control de la camioneta, que primero se impactó contra el talud en dirección a San Juan del Río antes de invadir el carril contrario y colisionar con el camión, el cual cubría la ruta de comunidades rurales hacia el centro de la ciudad.

Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La unidad de transporte coincidía con la operación de servicios similares en este corredor, donde otro choque frontal dejó dos víctimas fatales en abril de 2025. Bomberos y Protección Civil lograron rescatar con vida al menor que viajaba en la camioneta, mientras varias personas lesionadas fueron atendidas y valoradas en el mismo punto del accidente.

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En el operativo confluyeron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Sin embargo, agentes estatales mostraron una actitud intransigente con la prensa e impidieron el acceso de los reporteros a dos kilómetros del punto del impacto, pese a que el acordonamiento operativo había sido establecido por la Policía Municipal.

Una camioneta Nissan tipo Xtrail color negro se impactó contra un camión de pasajeros que cubría ruta rural-centro en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El comportamiento se registra apenas semanas después del accidente del Amealcenses, siniestro en la misma vía estatal.

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La zona quedó acordonada en espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, que realizarían las diligencias correspondientes, el peritaje terrestre y el levantamiento del cuerpo que quedó en el lugar del percance.





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Las investigaciones correrán a cargo de la Procuraduría General del Estado, mientras se mantienen los operativos de seguridad en el municipio.