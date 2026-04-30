San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Dos nadadores y un entrenador locales viajarán a León, Guanajuato, para competir en la Olimpiada Nacional 2026. Yamilet Vargas Escalante, Uriel Ballesteros Prado y el entrenador Eduardo Medellín Rosales representarán a San Juan del Río en la disciplina de natación de la justa amateur, que reúne a miles de atletas juveniles de todo el país y se desarrolla entre abril y junio en siete entidades federativas.
La disciplina de natación de la Olimpiada Nacional 2026 se realizará del 4 al 10 de mayo en el Centro Acuático del Macrocentro León 1, según el calendario oficial difundido por el Gobierno del Estado de Guanajuato.
La justa nacional involucra a cerca de 3.5 millones de deportistas desde su etapa inicial hasta la final, en la que compiten alrededor de 40 mil atletas en 51 disciplinas, lo que la consolida como el principal semillero del deporte mexicano de alto rendimiento.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió este jueves con los tres deportistas previo a su traslado a León. El alcalde manifestó su respaldo a la delegación local.
La administración municipal no precisó las pruebas específicas en las que competirán los nadadores ni el club bajo el cual representarán a San Juan del Río.
Uriel Ballesteros Prado llega a la Olimpiada Nacional 2026 con antecedente competitivo internacional. En 2025, el nadador originario de San Juan del Río se colgó la presea dorada en los 50 metros mariposa durante el Campeonato Nacional de Querétaro, resultado que le otorgó la clasificación al Mundial de Natación 2025 celebrado en Serbia.
Su trayectoria comenzó a los siete años en la alberca pública del Centro de Desarrollo Comunitario de la cabecera municipal.
La competencia de natación arrancará el lunes 4 de mayo en León y concluirá el domingo 10 del mismo mes.