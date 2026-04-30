Dos nadadores sanjuanenses competirán en la Olimpiada Nacional 2026 en León

Yamilet Vargas Escalante y Uriel Ballesteros Prado viajarán a León con el entrenador Eduardo Medellín Rosales.

Nadadores de San Juan del Río Yamilet Vargas y Uriel Ballesteros con el alcalde Roberto Cabrera previo a la Olimpiada Nacional 2026

Los nadadores Yamilet Vargas Escalante y Uriel Ballesteros Prado, junto con el entrenador Eduardo Medellín Rosales, representarán a San Juan del Río en la justa nacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Dos nadadores y un entrenador locales viajarán a León, Guanajuato, para competir en la Olimpiada Nacional 2026. Yamilet Vargas Escalante, Uriel Ballesteros Prado y el entrenador Eduardo Medellín Rosales representarán a San Juan del Río en la disciplina de natación de la justa amateur, que reúne a miles de atletas juveniles de todo el país y se desarrolla entre abril y junio en siete entidades federativas.

La disciplina de natación de la Olimpiada Nacional 2026 se realizará del 4 al 10 de mayo en el Centro Acuático del Macrocentro León 1, según el calendario oficial difundido por el Gobierno del Estado de Guanajuato.

La justa nacional involucra a cerca de 3.5 millones de deportistas desde su etapa inicial hasta la final, en la que compiten alrededor de 40 mil atletas en 51 disciplinas, lo que la consolida como el principal semillero del deporte mexicano de alto rendimiento.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió este jueves con los tres deportistas previo a su traslado a León. El alcalde manifestó su respaldo a la delegación local.

La administración municipal no precisó las pruebas específicas en las que competirán los nadadores ni el club bajo el cual representarán a San Juan del Río.

Uriel Ballesteros Prado llega a la Olimpiada Nacional 2026 con antecedente competitivo internacional. En 2025, el nadador originario de San Juan del Río se colgó la presea dorada en los 50 metros mariposa durante el Campeonato Nacional de Querétaro, resultado que le otorgó la clasificación al Mundial de Natación 2025 celebrado en Serbia.

Su trayectoria comenzó a los siete años en la alberca pública del Centro de Desarrollo Comunitario de la cabecera municipal.

La competencia de natación arrancará el lunes 4 de mayo en León y concluirá el domingo 10 del mismo mes.

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