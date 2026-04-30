Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Fondo Editorial Letra Capital del Municipio de Querétaro abrió el Concurso Municipal de Cuento Ignacio Padilla 2026 con una bolsa total de 60 mil pesos repartida en tres premios y mantiene vigente la convocatoria infantil Cajas de Agua, dentro de un calendario editorial que también incluye dos libros conmemorativos por los 300 años del Acueducto.

Las obras del concurso Padilla se reciben hasta el 30 de mayo y los trabajos para Cajas de Agua hasta el 14 de mayo, ambos abiertos a residentes de la capital.

El Concurso Ignacio Padilla otorgará 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo y 10 mil al tercero. Los trabajos deben tener una extensión de seis a 12 cuartillas, con tema libre, según los términos de la convocatoria municipal.

Las obras ganadoras serán publicadas en un libro que se presentará en agosto, en el marco del décimo aniversario luctuoso del escritor mexicano, integrante de la Generación del Crack y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fallecido a los 47 años en un accidente automovilístico ocurrido en Querétaro en agosto de 2016.

Cajas de Agua, en su tercera edición, está dirigida a literatura para infancias y considera dos categorías: cuento o poema breve ilustrado, y cuento o poema libre ilustrado.

Ocho títulos saldrán durante mayo dentro de las colecciones Contrafuertes y Andadores, parte del programa editorial 2026 de Letra Capital. rotativo.com.mx

Los participantes pueden enviar uno o más trabajos con ilustraciones propias o de otro creador, sin restricción de edad, siempre que residan en el municipio. La Secretaría municipal de Cultura no precisó el número de obras esperadas en esta edición ni el presupuesto total destinado al programa editorial 2026.

Letra Capital prevé publicar ocho títulos durante mayo dentro de las colecciones Contrafuertes, dirigida a narradores y poetas noveles, y Andadores, orientada a autores con trayectoria.

A esos volúmenes se sumarán dos libros conmemorativos por los 300 años Acueducto, monumento de 74 arcos cuya construcción inició en 1726 bajo el impulso del marqués Juan Antonio de Urrutia y Arana.

El primer título, Los sistemas hidráulicos La Cañada–Querétaro 1531-1738 y el Acueducto de Querétaro, del cronista Lauro Jiménez, recorre los antecedentes que llevaron a la ciudad a requerir un sistema de distribución de agua, desde la acequia madre construida por Conín en el siglo XVI hasta la designación de Urrutia y Arana, Marqués del Villar, como responsable de la obra en el siglo XVIII.

El segundo libro, Juan Antonio de Urrutia y Arana y el Acueducto de Querétaro, de la doctora en Historia Mina Ramírez, aborda la vida del marqués desde sus orígenes familiares, su llegada a la Nueva España en 1684, el desarrollo de la obra y su testamento y herederos.

Todos los libros publicados por Letra Capital cuentan con distribución gratuita, según informó la dependencia. Las publicaciones se sumarán a una agenda municipal que el sábado 25 de abril celebró el tricentenario del monumento con un espectáculo de luces, sonido y drones que reunió a más de 20 mil personas en la Calzada de los Arcos.