Querétaro, 30 de abril de 2026. — La Comisión Federal de Electricidad, Siemens y GE Vernova batallan para llenar sus vacantes de ingenieros eléctricos en Querétaro, un déficit de talento técnico que el titular de la Agencia de Energía del Estado, Mauricio Reyes Caracheo, expuso durante la presentación del primer Foro Latinoamericano de Ingeniería Eléctrica, encuentro virtual programado del 22 al 26 de junio que reunirá a 20 ponentes de más de 10 países en sesiones sobre energías renovables, código de red e inteligencia artificial aplicada al sector.

En la rueda de prensa realizada en la capital queretana, Reyes Caracheo aseguró que la CFE abrió convocatorias públicas a ingenieros eléctricos sin precedente en su historia y aun así no logra cubrir las plazas.

Mauricio Reyes Caracheo expone escasez de ingenieros eléctricos en Querétaro durante presentación del FLIE 2026 rotativo.com.mx

El funcionario relató que directivos de Siemens y de GE Vernova le han pedido apoyo para localizar perfiles en el estado, donde, según su declaración, los pocos egresados en activo se encuentran en disputa entre las propias empresas industriales que los necesitan.

El diagnóstico se suma a las restricciones en suministro eléctrico que la entidad ha enfrentado pese a que la Federación duplicó el envío de energía a Querétaro, según informó en marzo el gobernador Mauricio Kuri González.

Ahora la falta de talento técnico se perfila como una segunda capa del problema energético estatal, en un momento en que el corredor industrial absorbe inversiones por miles de millones de pesos cada trimestre.





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La carrera de ingeniería eléctrica que estuvo a punto de cerrar en 2007

"Si entendemos profundamente cómo es esto, no podemos dar el brinco de una energía generada de manera tradicional al brinco de energía renovable", planteó Reyes Caracheo durante el evento, donde defendió que el gas natural debe seguir como pilar de la transición energética en el estado.

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El funcionario recordó que el Tecnológico Nacional de México regional estuvo a punto de cerrar la carrera de ingeniería eléctrica en 2007, durante el auge de la mecatrónica, y que la Universidad Aeronáutica en Querétaro la abrió recientemente tras detectar la misma escasez en su estudio de mercado.

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La Agencia de Energía del Estado, en operación desde principios de 2022, mantiene desde entonces interlocución con CFE, Pemex, Siemens y GE Vernova. Reyes Caracheo, ingeniero con trayectoria de tres décadas en la propia Comisión Federal de Electricidad, sostuvo que las grandes instituciones del sector energético han sido entregadas en el país a perfiles políticos en lugar de técnicos, situación que en su lectura ha deteriorado la operación de Pemex y de la CFE en los años recientes.

El primer Foro Latinoamericano de Ingeniería Eléctrica es coordinado por el doctor Ángel Marroquín de Jesús, fundador de Fuerza Eléctrica, con participación de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de la Industria de la Construcción (AMERIC), la Asociación de Constructores de Obra Electromecánica (ACOEC) y el Cluster Energético Querétaro.

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La agenda incluye sesiones sobre calidad de energía, código de red, sistemas eléctricos de potencia y seguridad eléctrica, en momentos en que el corredor automotriz queretano suma inversiones alemanas por más de siete mil millones de pesos que demandarán nuevos perfiles técnicos.