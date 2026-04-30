Altos de Juriquilla, Peñaflor y libramiento Norponiente: las próximas zonas con luminarias en Querétaro

Querétaro, 30 de abril de 2026. — Tres nuevas zonas del municipio de Querétaro recibirán luminarias en la siguiente fase del programa de alumbrado público: el acceso a Altos de Juriquilla sobre Avenida de las Torres, Boulevard Peñaflor y el libramiento Norponiente, anunció el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, durante conferencia de prensa.
El compromiso surgió de una jornada Alcalde Contigo en la que el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera y el gobernador Mauricio Kuri González recibieron la solicitud directa de vecinos sobre el camellón del acceso a los Altos de Juriquilla. La Secretaría de Servicios Públicos no precisó fecha de inicio ni inversión específica para los tres puntos.
La nueva fase llega tras un ciclo de inversión sostenida: entre marzo y diciembre de 2025, el municipio instaló 9 mil 49 luminarias entre LED y solares con una inversión cercana a 80 millones de pesos, según el balance que el funcionario presentó en la misma conferencia.
El programa anual sumó 24 mil 425 acciones totales contando mantenimiento preventivo, correctivo, reposición de postes y pintura.
La intervención del año pasado se sumó al paquete de alumbrado del Centro Histórico que incluyó 150 luminarias en la Alameda Hidalgo bajo aprobación del INAH.
Presa precisó que las luminarias solares se instalan en tramos donde el robo de cable es problema recurrente, criterio aplicado en el ciclo previo en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Boulevard de la Nación, distribuidor cuotas Celaya y Constituyentes, prolongación Avenida de la Luz, Paseo de la República y Bernardo Quintana a la altura de Geovillas.
La tecnología solar permite operación autónoma sin depender del circuito vulnerable al robo de cable que la CFE ha documentado en el estado.
En vialidades con red eléctrica estable, el municipio sustituyó luminarias convencionales por LED en la carretera federal 57, Bernardo Quintana, Paseo de la República, prolongación 5 de Febrero, Avenida Zaragoza, Avenida de la Luz, Avenida Sombrerete, Centro Sur y Cerro Blanco.
La intervención también alcanzó a las colonias Constituyentes Foviste, El Retablo y Bosques de la Hacienda, además de comunidades como San José Buenavista, La Solana, San Juan, Trojes, Pinto, Pintillo, Puerta de Aguirre y La Carbonera.
500 postes repuestos en 2025: tres de cada diez por accidentes viales
Del total de acciones del año previo, el municipio repuso 500 postes durante el ciclo, de los cuales alrededor del 30 por ciento fueron dañados por incidentes de tráfico, según el funcionario.
Los demás corresponden a corrosión, daños menores o reemplazo por vida útil del material. El bloque de mantenimiento concentró el mayor volumen del año: 6 mil 146 luminarias con mantenimiento preventivo, 12 mil 779 acciones correctivas y 5 mil postes pintados.
¿Cuándo arrancan las nuevas luminarias en Altos de Juriquilla?
Presa no precisó fecha de inicio ni inversión específica para la siguiente fase. El compromiso entre el municipio y el gobierno del estado está vivo desde la jornada Alcalde Contigo, donde vecinos solicitaron iluminación específicamente sobre el camellón del acceso a los Altos de Juriquilla.