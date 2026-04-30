17 millones de pesos: Querétaro automatiza vigilancia de los cárcamos del Paseo 5 de Febrero

Sistema SCADA, telemetría y videovigilancia desde el Centro Cívico cubrirán los 11 cárcamos del corredor.

Cárcamos del Paseo 5 de Febrero en Querétaro recibidos por el municipio para mantenimiento e instalación de sistema SCADA

Más de 100 mil vehículos circulan diariamente por el Paseo 5 de Febrero, vialidad cuyo sistema pluvial depende ahora del municipio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de abril de 2026. — Diecisiete millones de pesos invertirá el municipio de Querétaro en un sistema de monitoreo y control automatizado para los 11 cárcamos que conforman la red pluvial del Paseo 5 de Febrero, anunció Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, durante conferencia de prensa.

La infraestructura fue recibida del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La inversión, ya adjudicada, integra plataforma SCADA, telemetría, videovigilancia y conexión vía Starlink, con central de operaciones en el Centro Cívico.

La medida llega después de la falla operativa que en junio de 2025 dejó una inundación de 40 centímetros en uno de los cárcamos.

Las fallas registradas el año pasado llevaron al gobierno estatal a reabrir la auditoría de la obra ejecutada por la constructora ICA. En julio de 2025, el gobernador Mauricio Kuri González reconoció que el cárcamo principal operaba con bombeo incompleto porque faltaban dos de las bombas previstas.

La transferencia al municipio de la operación cotidiana cierra una etapa de gestión estatal y abre otra bajo responsabilidad capitalina, mientras la contingencia de junio sigue sin imputaciones administrativas concluidas.

Presa detalló que el sistema permitirá controlar de manera remota encendido, apagado y mantenimiento de toda la infraestructura electromecánica de los cárcamos.

La automatización incluye adecuaciones a tableros existentes, telemetría en cada bomba, paneles gráficos en tiempo real y videovigilancia para prevenir vandalismo y robo de cable, problema que ya golpeó al cárcamo de Universidad en marzo de 2025 cuando un equipo robado tuvo que ser repuesto. La conexión a internet del sistema se realizará vía Starlink.

Punto del corredor

Capacidad por sentido

Estado de entrega

Avenida Universidad

75 mil litros

Recibido

Tlacote

75 mil litros

Recibido

Zaragoza

75 mil litros

Recibido

Galindas

75 mil litros

Recibido

Avenida de las Torres

75 mil litros

Recibido

Cuartos de máquinas Epigmenio González

No precisada

Pendiente

Cárcamo principal del corredor

17 mil 561 m³

Pendiente

Fuente: Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, conferencia del 30 de abril de 2026.

Operar los cárcamos costará al municipio hasta 30 mdp al año

Más allá de la inversión inicial en automatización, el secretario precisó que la dependencia destinará entre 25 y 30 millones de pesos anuales para mantenimiento, operación, extracción de sólidos, refacciones y disponibilidad permanente de pipas para contingencias en los 11 cárcamos.

La cifra contrasta con los 17 millones del sistema SCADA, que es de un solo desembolso. Servicios Públicos Municipales mantendrá personal certificado, grúas las 24 horas y equipos de medición y control de calidad para los pozos del corredor, según lo expuesto por el funcionario.

¿Qué cárcamos del Paseo 5 de Febrero faltan por entregar al municipio?

Presa señaló que el trámite administrativo de entrega-recepción sigue abierto para los cuartos de máquinas en Epigmenio González y para un cárcamo de 17 mil 561 metros cúbicos, el de mayor capacidad del sistema.

La fecha exacta de transferencia no fue precisada por el funcionario y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado tampoco ha emitido el calendario de entrega completa. Una vez recibidos, esos cárcamos también quedarán incorporados al sistema de monitoreo desde el Centro Cívico.

En paralelo a los del Paseo 5 de Febrero, Servicios Públicos opera 35 cárcamos distribuidos en cinco delegaciones del municipio: 12 en Centro Histórico, nueve en Felipe Carrillo Puerto, siete en Félix Osores, seis en Josefa Vergara y uno en Santa Rosa Jáuregui.

Con la incorporación de los 11 del corredor estatal, la red bajo gestión municipal alcanzará 46 puntos de regulación pluvial activos para la temporada de lluvias 2026.

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