La plataforma organiza sus contenidos en siete rubros. Uno de ellos —"Lo más consultado"— concentra el marco normativo, salarios, declaraciones patrimoniales, metas, indicadores y directorios. Otro, "Normatividad", facilita el acceso a las leyes aplicables.

El secretario de la Contraloría, Oscar García González, explicó que el portal permite hacer solicitudes de información a cualquier ente obligado sin saltar entre 32 sitios diferentes. rotativo.com.mx

Y un icono de solicitud de información en la parte superior del portal permite canalizar peticiones directamente al ente obligado correspondiente, con respuesta en los plazos que marca la ley.

Oscar García González, secretario de la Contraloría, precisó que antes de este cambio el ciudadano debía ingresar a 32 portales diferentes para hacer solicitudes: ahora puede hacerlas todas desde un solo acceso.

El movimiento sigue la lógica de la apuesta estatal en materia de rendición de cuentas. En febrero de 2025, el mismo gobierno activó DE-CLARAQ, sistema web para declaraciones patrimoniales de 60 mil servidores públicos, que el Sistema Nacional Anticorrupción calificó como modelo exportable a otros estados.

Más atrás, en 2023 y 2024, Querétaro recibió calificaciones "Triple A" de las tres principales agencias crediticias internacionales, en parte por la solidez en el manejo y la transparencia de sus recursos públicos.

La nueva plataforma se suma a esa trayectoria sin modificar la autonomía de las dependencias: cada institución mantiene su propio portal y la información que genera, pero ahora todo está enlazado desde un solo punto de entrada.

71 entes y un solo portal para la información pública en Querétaro

Javier Marra Olea, presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, reconoció que la centralización eleva el estándar de actualización para los sujetos obligados: si antes bastaba con cumplir el reporte trimestral que exige la ley, ahora la visibilidad del portal incentivará cargas más frecuentes.

El gobernador Mauricio Kuri González presentó la plataforma "Transparencia en un mismo sitio", que integra información de 71 entes públicos del estado. rotativo.com.mx

"Seguramente esto incrementará las visitas en todos los portales individuales de cada uno de los sujetos obligados", señaló.

¿Qué información concentra la nueva plataforma de transparencia?

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, apuntó que la utilidad de la información pública depende de qué tan fácil es acceder a ella y que la transparencia en Querétaro "no se limita al cumplimiento de obligaciones, sino que atraviesa la manera en que se comunican decisiones, se explican procesos y se hace visible el trabajo institucional". La universidad forma parte de los 71 entes obligados incorporados en el sitio.

Por su parte, Kuri González aseguró que la herramienta es la única de su tipo a nivel nacional y, a su juicio, en América Latina, aunque aclaró que el modelo respeta la separación de poderes y la autonomía de los organismos incorporados.