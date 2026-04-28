Brose y Martinrea amplían plantas en Querétaro; gira a Alemania detona 7 mil mdp

Brose y Martinrea amplían operaciones en parques industriales de la capital queretana.

Felifer Macías presenta resultados de gira de inversión en Alemania durante Contigo Informamos en Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías y el secretario Marco Del Prete presentaron ante el gobernador Mauricio Kuri González los resultados de la gira realizada en Alemania para atraer inversión automotriz a la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de abril de 2025. — Dos automotrices alemanas, Brose y Martinrea, anunciarán ampliaciones de sus plantas en parques industriales de la capital queretana luego de una gira que el presidente municipal Felifer Macías y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, realizaron en Alemania.

Los acuerdos suman más de siete mil millones de pesos en inversiones y mil 800 empleos para el estado, según informó el propio alcalde durante el ejercicio semanal "Contigo Informamos" del gobernador Mauricio Kuri González.

La capital queretana ocupa el segundo lugar nacional en registros de empleo formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detrás únicamente de la Ciudad de México, y genera más del 50% de los empleos formales de todo el estado.

El año pasado, el municipio batió su propio récord de inversión privada al superar los nueve mil millones de pesos —lo que convierte los acuerdos de esta semana en una cifra que, aunque aún no cierra el año, ya representa cerca del 78% de aquel umbral histórico. Del Prete no precisó en qué plazo se materializarán los empleos prometidos.

Brose, fabricante de componentes y sistemas para la industria automotriz, ampliará sus instalaciones en el Parque Industrial Benito Juárez.

Felifer Mac\u00edas presenta resultados de gira de inversi\u00f3n en Alemania durante Contigo Informamos en Quer\u00e9taro El presidente municipal Felifer Macías y el secretario Marco Del Prete presentaron ante el gobernador Mauricio Kuri González los resultados de la gira realizada en Alemania para atraer inversión automotriz a la capital queretana.

Martinrea, dedicada a estructuras y chasis metálicos para vehículos, hará lo propio en el Parque Industrial Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro capital.

El secretario Del Prete destacó que la presencia directa en Alemania permitió abordar los proyectos "de forma integral" y vincular a proveedores locales con cadenas de suministro europeas.

Seguridad y certeza jurídica, los argumentos ante los empresarios alemanes

Macías reveló que durante la gira los empresarios alemanes identificaron tres condiciones para elegir Querétaro sobre otros destinos: seguridad —tanto patrimonial como para los trabajadores—, certeza jurídica y agilidad regulatoria.

El alcalde citó el primer lugar estatal en estado de derecho como el argumento más contundente. "Que no les va a cambiar las reglas del juego, que se va a respetar su inversión y por tanto se va a trasladar en los empleos y políticas que estamos esperando todos que se generen", precisó.

¿Por qué Querétaro atrae más inversión automotriz alemana que otros estados?

La respuesta que el municipio ha consolidado en los últimos años combina ubicación logística —acceso a las autopistas México-Querétaro y Querétaro-San Luis Potosí—, una base de proveedores Tier 2 y Tier 3 ya instalada en la región, y un marco regulatorio municipal que, según la administración, reduce los tiempos de apertura de nuevas instalaciones industriales.

El estado figura entre los cinco principales receptores de inversión extranjera directa del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

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