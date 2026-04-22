Querétaro, 22 de abril de 2026. — La alemana Vibracoustic, líder mundial en sistemas de ruido, vibración y aspereza (NVH) para la industria automotriz, puso en marcha su segunda planta en Querétaro con 250 nuevos empleos directos, tras una ampliación de capacidad productiva que la compañía anunció desde la feria Hannover Messe 2026.

La nueva instalación fabricará uretano microcelular (MCU), soportes para motor y bujes de chasis destinados a armadoras locales y regionales, y marca el segundo anclaje manufacturero de la firma en territorio queretano desde que abrió su primera operación en 2011.

El anuncio lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la gira de trabajo por Alemania donde se reunió con el vicepresidente de Estrategia y Comunicaciones de Vibracoustic, Holger Daners.

El encuentro forma parte de la estrategia de atracción de inversiones del gobierno estatal en ferias industriales especializadas, en la que Querétaro compite con otras entidades del Bajío por proyectos de manufactura avanzada.

La administración estatal no precisó el monto de inversión asociado a la nueva planta ni la ubicación exacta del inmueble dentro del territorio queretano.

Daners subrayó el tiempo que la empresa lleva operando en la entidad antes de dar el salto a la segunda planta. "Hemos estado trabajando en la zona de Querétaro desde 2011, cuando se fundó nuestra primera operación", señaló el directivo, quien agradeció lo que llamó la cooperación continua con el estado y la infraestructura que ofrece la zona.

La nueva sede, explicó, permite ampliar la experiencia regional y llevar equipos de última generación a una instalación moderna orientada a clientes del Bajío.

Segunda planta Vibracoustic Querétaro refuerza corredor automotriz

La llegada de la segunda planta se inserta en un ciclo de anuncios de proveedores Tier 1 en Querétaro durante las últimas semanas. Apenas el 21 de abril, TRW de ZF Group anunció 110.8 millones de pesos para un nuevo proyecto de manufactura de sistemas de dirección en la misma feria Hannover Messe, con 78 empleos directos.

Los dos anuncios comparten territorio, origen alemán y sector automotriz, y refuerzan el patrón de Querétaro como destino prioritario para inversión Tier 1 orientada a componentes de alto contenido tecnológico.

Del Prete Tercero sostuvo que el desarrollo de tecnología en sistemas automotrices es clave para consolidar a la entidad como referente nacional en innovación industrial, y con compañías como Vibracoustic también a nivel internacional.

La ampliación, en su lectura, agrega competitividad e impulsa talento especializado. Para la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, el anuncio se integra al portafolio de 128 proyectos de inversión por 20 mil 600 millones de dólares que concentra la entidad dentro del Portafolio para la Prosperidad Compartida.

¿Qué fabricará la nueva planta de Vibracoustic en Querétaro?

La nueva instalación producirá uretano microcelular (MCU), soportes para motor y bujes de chasis, tres componentes centrales del portafolio NVH de la compañía que se destinan a vehículos de pasajeros y comerciales.

Vibracoustic opera a nivel global con cerca de 12 mil empleados en 40 centros de producción e ingeniería distribuidos en 17 países, y cerró 2025 con ventas totales de 2 mil 600 millones de euros, según informó la propia empresa.

Los 250 empleos proyectados en la segunda planta son plazas directas, aunque la compañía no detalló el desglose entre perfiles operativos, técnicos e ingenieriles.

La administración estatal tampoco precisó cuántos empleos indirectos podría generar la cadena de proveeduría local asociada al nuevo proyecto, ni si la segunda planta sustituirá volumen de manufactura actualmente producido en otras instalaciones de la compañía en México o si se trata de capacidad adicional para armadoras del Bajío.

Lo que Daners sí confirmó es que la producción se orienta a clientes locales y regionales, es decir, dentro del corredor automotriz del centro del país.

Con la segunda planta en operación, Vibracoustic duplica su huella manufacturera en Querétaro 15 años después de haber fundado su primera operación en la entidad.

La compañía ya había tenido encuentros previos con el gobierno estatal en Hannover Messe 2025, cuando ambas partes revisaron estrategias de competitividad conjunta.

El anuncio de este miércoles convierte aquella mesa de trabajo en un proyecto con fecha de arranque y cifra de empleos sobre la mesa.