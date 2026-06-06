Protección Civil alerta por lluvias intensas y dos zonas con potencial ciclónico

Ciudad de México, 6 de junio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar el autocuidado ante dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, que ya inyectan abundante humedad al territorio nacional.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó la Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO), encabezada por su titular, Laura Velázquez Alzúa, que recorre comunidades vulnerables de la costa oaxaqueña para reforzar las estrategias territoriales de prevención.

Los recorridos de supervisión incluyen la identificación de zonas de peligro, el alertamiento directo a la ciudadanía y la programación de refugios temporales.

A ello se suman labores de limpieza en la red de drenaje, cunetas y cauces de ríos para asegurar el flujo del agua y prevenir desbordamientos, dentro de una temporada de ciclones que el SMN anticipó más activa en el Pacífico.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este día?

El reporte ubica lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro, y precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias fuertes alcanzarán a Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán. El seguimiento del clima en Querétaro ya registraba una semana de precipitaciones en aumento en el centro del estado.

Los acumulados puntuales torrenciales se concentran en el norte de Oaxaca, mientras que las lluvias puntuales intensas afectarán la costa de Guerrero, el norte, este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, y el centro y sur de Chiapas.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, varios canales de baja presión en el interior del país y la inestabilidad atmosférica explican el temporal, reforzado por la humedad de los sistemas en vigilancia.

Sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión y la humedad del mar Caribe dejarán lluvias y chubascos, en línea con los avisos por lluvias que el SMN ha emitido en distintas regiones a lo largo del año.

¿Dónde habrá onda de calor pese a las lluvias?

En contraste con la franja lluviosa, el SMN prevé temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país. La onda de calor impactará el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el norte y suroeste de Nayarit, buena parte de Jalisco, el oriente de Colima, el centro de Michoacán, amplias zonas de Guerrero, el sur y sureste de Oaxaca y el centro de Chiapas.

A ese escenario se suma el inicio de un nuevo episodio de calor en el oriente de Sonora.

Protección Civil pidió no cruzar ríos, arroyos ni calles con acumulaciones de agua por el riesgo de ser arrastrados por la corriente, e identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos.

Para las regiones de calor, recomendó mantener hidratación constante y evitar la exposición solar directa en las horas de mayor radiación, además de seguir los canales oficiales de la CNPC y del SMN.

Las autoridades insistieron en que la prevención oportuna sigue siendo la principal herramienta para salvaguardar la vida, en una jornada que combina riesgo de desbordamientos en el sur y el oriente con un golpe de calor que avanza por el occidente.