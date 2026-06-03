San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El clima en San Juan del Río entra en una racha de lluvias que se intensifica hacia el cierre de semana, con temperaturas a la baja y una probabilidad de precipitación que crece día con día en el municipio.
El pronóstico vigente ubica la máxima de esta jornada en 28°C bajo un cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de lluvia. A partir de ahí cada día suma humedad: el termómetro cede y el riesgo de aguaceros se acerca al 70%.
¿Va a llover en San Juan del Río esta semana?
Sí. La probabilidad de lluvia parte de 40% este 3 de junio y sube a 65% el 4 de junio, 70% el 5 de junio, 60% el 6 de junio y 55% el 7 de junio.
El periodo más húmedo se concentra entre jueves y viernes, cuando el pronóstico marca el pico de precipitación de la semana.
Temperaturas a la baja en el municipio
La máxima desciende de forma sostenida: 28°C esta jornada, 24°C el jueves y alrededor de 23°C de viernes a domingo. El recorte de cinco grados en pocos días responde a la mayor nubosidad y a la entrada de humedad propia del arranque de la temporada de lluvias en el centro del país.
¿Qué días conviene salir con paraguas?
El miércoles y el sábado dejan margen para actividades al aire libre, con probabilidades cercanas a la mitad. El jueves y el viernes, en cambio, concentran el mayor riesgo de chubascos, por lo que las salidas a esas horas conviene planearlas con resguardo y calzado adecuado. Las lluvias de esta etapa suelen presentarse por la tarde y la noche, mientras las mañanas se mantienen más estables.
Hacia el domingo 7 de junio la probabilidad de lluvia se sostiene en 55% con una máxima de 23°C, un patrón que anticipa una semana entrante todavía marcada por la humedad en el corredor Querétaro–Bajío.