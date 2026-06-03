Sube la probabilidad de lluvia en San Juan del Río esta semana

El termómetro baja de 28 a 23 grados y la probabilidad de precipitación trepa hacia mitad de semana, según el pronóstico vigente.

Cielo parcialmente nublado sobre el centro de San Juan del Río en una jornada con probabilidad de lluvia al alza.

La probabilidad de lluvia escala desde 40% hasta 70% entre el miércoles y el viernes de la semana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El clima en San Juan del Río entra en una racha de lluvias que se intensifica hacia el cierre de semana, con temperaturas a la baja y una probabilidad de precipitación que crece día con día en el municipio.

El pronóstico vigente ubica la máxima de esta jornada en 28°C bajo un cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de lluvia. A partir de ahí cada día suma humedad: el termómetro cede y el riesgo de aguaceros se acerca al 70%.

¿Va a llover en San Juan del Río esta semana?

Sí. La probabilidad de lluvia parte de 40% este 3 de junio y sube a 65% el 4 de junio, 70% el 5 de junio, 60% el 6 de junio y 55% el 7 de junio.

El periodo más húmedo se concentra entre jueves y viernes, cuando el pronóstico marca el pico de precipitación de la semana.

Temperaturas a la baja en el municipio

La máxima desciende de forma sostenida: 28°C esta jornada, 24°C el jueves y alrededor de 23°C de viernes a domingo. El recorte de cinco grados en pocos días responde a la mayor nubosidad y a la entrada de humedad propia del arranque de la temporada de lluvias en el centro del país.

¿Qué días conviene salir con paraguas?

El miércoles y el sábado dejan margen para actividades al aire libre, con probabilidades cercanas a la mitad. El jueves y el viernes, en cambio, concentran el mayor riesgo de chubascos, por lo que las salidas a esas horas conviene planearlas con resguardo y calzado adecuado. Las lluvias de esta etapa suelen presentarse por la tarde y la noche, mientras las mañanas se mantienen más estables.

Hacia el domingo 7 de junio la probabilidad de lluvia se sostiene en 55% con una máxima de 23°C, un patrón que anticipa una semana entrante todavía marcada por la humedad en el corredor Querétaro–Bajío.

clima medio ambiente lluvias

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