Querétaro, 25 de julio de 2026.- Dos personas fueron detenidas con órdenes de aprehensión vigentes durante las diligencias de cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en los municipios de Corregidora y El Marqués, donde además aseguró un arma de fuego, un cargador y una motocicleta con reporte de robo vigente en el estado de Guanajuato.
Las intervenciones derivaron de investigaciones por los delitos de amenazas y daños dolosos, informó la dependencia. Las órdenes cumplimentadas corresponden a Leonel "N", por amenazas, y a Rosa María "N", por daños dolosos y amenazas.
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado durante diligencias bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. Fiscalía General del Estado
El aseguramiento de la unidad se suma al registro de vehículos robados localizados en el estado durante el primer semestre del año, en el que las corporaciones han reportado reportes de robo procedentes de otras entidades federativas.
La Fiscalía no precisó el número de diligencias ejecutadas en cada municipio, las localidades intervenidas ni la situación jurídica en que quedaron las dos personas detenidas tras el cumplimiento de los mandamientos judiciales.
Elementos participantes en el despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro. Fiscalía General del Estado
Las acciones estuvieron a cargo de personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y peritos, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Corregidora y El Marqués, y del gabinete de seguridad con el Ejército y la Guardia Nacional.
El despliegue se suma a los cateos de Sinergia ejecutados a principios de julio en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, con saldo de diez detenidos, y a los operativos en Corregidora de junio pasado, que dejaron 20 personas detenidas y el aseguramiento de armamento y cuatro vehículos tipo pipa.