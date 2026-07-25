Cateos en Corregidora y El Marqués dejan dos detenidos y un arma asegurada

Las órdenes de aprehensión cumplimentadas corresponden a carpetas por amenazas y daños dolosos; la motocicleta tenía reporte de robo en Guanajuato.

Ficha institucional de la estrategia Sinergia por Querétaro con dos imágenes difuminadas bajo la leyenda "Personas detenidas".

Ficha oficial difundida por la Fiscalía General del Estado sobre las dos personas detenidas con órdenes de aprehensión.

Fiscalía General del Estado
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de julio de 2026.- Dos personas fueron detenidas con órdenes de aprehensión vigentes durante las diligencias de cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en los municipios de Corregidora y El Marqués, donde además aseguró un arma de fuego, un cargador y una motocicleta con reporte de robo vigente en el estado de Guanajuato.

Las intervenciones derivaron de investigaciones por los delitos de amenazas y daños dolosos, informó la dependencia. Las órdenes cumplimentadas corresponden a Leonel "N", por amenazas, y a Rosa María "N", por daños dolosos y amenazas.

Agentes ministeriales con chalecos de la Fiscal\u00eda General del Estado durante un despliegue operativo en Quer\u00e9taro. Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado durante diligencias bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. Fiscalía General del Estado

El aseguramiento de la unidad se suma al registro de vehículos robados localizados en el estado durante el primer semestre del año, en el que las corporaciones han reportado reportes de robo procedentes de otras entidades federativas.

La Fiscalía no precisó el número de diligencias ejecutadas en cada municipio, las localidades intervenidas ni la situación jurídica en que quedaron las dos personas detenidas tras el cumplimiento de los mandamientos judiciales.

Dos agentes de espaldas con chalecos t\u00e1cticos de la estrategia Sinergia por Quer\u00e9taro durante un operativo. Elementos participantes en el despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro. Fiscalía General del Estado

Las acciones estuvieron a cargo de personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y peritos, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Corregidora y El Marqués, y del gabinete de seguridad con el Ejército y la Guardia Nacional.

El despliegue se suma a los cateos de Sinergia ejecutados a principios de julio en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, con saldo de diez detenidos, y a los operativos en Corregidora de junio pasado, que dejaron 20 personas detenidas y el aseguramiento de armamento y cuatro vehículos tipo pipa.

seguridad cateos fiscalía criminalidad

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