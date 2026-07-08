Querétaro, 8 de julio de 2026.- Diez personas fueron detenidas tras una jornada de cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, así como en la delegación Santa Rosa Jáuregui, con lo que el despliegue abarcó desde la zona metropolitana hasta la Sierra Gorda.
Las diligencias derivaron de investigaciones por homicidio, lesiones, delitos sexuales, violencia familiar, violencia de género y otros hechos delictivos, informó la dependencia.
¿Qué resultados dejaron los cateos de Sinergia en Querétaro?
Ocho de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión cumplimentadas por los delitos de homicidio doloso, lesiones calificadas, lesiones dolosas, violencia familiar y violencia de género.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito participan en la ejecución de los cateos simultáneos de Sinergia. El despliegue abarcó cuatro municipios y la delegación Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx
Las otras dos personas fueron aseguradas en flagrancia: una por delitos contra la salud y otra por una probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ilícito que corresponde al fuero federal.
Todas las personas detenidas se presumen inocentes mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisó la propia institución.
Un despliegue coordinado en cinco puntos del estado
Las intervenciones estuvieron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, esquema que caracteriza al modelo Sinergia y que en operativos recientes ha reunido al Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones locales.
Personal ministerial y agentes de investigación resguardan uno de los inmuebles intervenidos durante la jornada. Las diligencias derivaron de carpetas por homicidio, delitos sexuales y violencia familiar. rotativo.com.mx
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica, mientras los análisis periciales derivados de las diligencias se integran a las carpetas de investigación.
La jornada se suma a la cadencia sostenida de la estrategia durante 2026: en junio, nueve cateos en Querétaro y Corregidora dejaron veinte detenidos junto con armamento y cuatro pipas ligadas a presunto huachicol; en mayo, una intervención en cinco colonias metropolitanas terminó con diez asegurados y más de 1,500 gramos de metanfetamina decomisados, y en marzo otra operación simultánea cumplimentó siete órdenes por violación, abuso sexual y violencia familiar en la capital.