Caen 10 en cateos simultáneos de Sinergia por homicidio y violencia en Querétaro

La Fiscalía cumplimentó ocho órdenes de aprehensión por homicidio doloso, lesiones y violencia de género; dos personas más quedaron aseguradas en flagrancia.

Gráfico institucional de Sinergia con los rostros difuminados de las diez personas detenidas en Querétaro

La autoridad difundió los rostros difuminados de los diez detenidos, quienes se presumen inocentes conforme al artículo 13 del CNPP. Ocho fueron aprehendidos por orden judicial y dos en flagrancia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- Diez personas fueron detenidas tras una jornada de cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó bajo la estrategia Sinergia por Querétaro en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, así como en la delegación Santa Rosa Jáuregui, con lo que el despliegue abarcó desde la zona metropolitana hasta la Sierra Gorda.

Las diligencias derivaron de investigaciones por homicidio, lesiones, delitos sexuales, violencia familiar, violencia de género y otros hechos delictivos, informó la dependencia.

¿Qué resultados dejaron los cateos de Sinergia en Querétaro?

Ocho de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión cumplimentadas por los delitos de homicidio doloso, lesiones calificadas, lesiones dolosas, violencia familiar y violencia de género.

Agente de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito con fusil y chaleco PID durante los cateos simult\u00e1neos en Quer\u00e9taro Elementos de la Policía de Investigación del Delito participan en la ejecución de los cateos simultáneos de Sinergia. El despliegue abarcó cuatro municipios y la delegación Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx

Las otras dos personas fueron aseguradas en flagrancia: una por delitos contra la salud y otra por una probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ilícito que corresponde al fuero federal.

Todas las personas detenidas se presumen inocentes mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisó la propia institución.

Un despliegue coordinado en cinco puntos del estado

Las intervenciones estuvieron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, esquema que caracteriza al modelo Sinergia y que en operativos recientes ha reunido al Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones locales.

Agentes con chalecos de la PID y Sinergia frente a un inmueble intervenido durante los cateos en Quer\u00e9taro Personal ministerial y agentes de investigación resguardan uno de los inmuebles intervenidos durante la jornada. Las diligencias derivaron de carpetas por homicidio, delitos sexuales y violencia familiar. rotativo.com.mx

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica, mientras los análisis periciales derivados de las diligencias se integran a las carpetas de investigación.

La jornada se suma a la cadencia sostenida de la estrategia durante 2026: en junio, nueve cateos en Querétaro y Corregidora dejaron veinte detenidos junto con armamento y cuatro pipas ligadas a presunto huachicol; en mayo, una intervención en cinco colonias metropolitanas terminó con diez asegurados y más de 1,500 gramos de metanfetamina decomisados, y en marzo otra operación simultánea cumplimentó siete órdenes por violación, abuso sexual y violencia familiar en la capital.

seguridad cateos sucesos criminalidad

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