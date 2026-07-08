Querétaro, 8 de julio de 2026.- Los partidos políticos tendrían que postular mujeres como candidatas a la presidencia municipal en al menos tres de los cinco municipios más poblados del estado, de acuerdo con el proyecto de reforma electoral que la diputada local Claudia Díaz Gayou presentó para modificar la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
La iniciativa mantiene el sistema de bloques de competitividad y coloca el fortalecimiento de la paridad sustantiva como uno de sus ejes principales, con el objetivo de que la representación política de las mujeres queretanas sea verdaderamente equitativa y de avanzar hacia una igualdad sustantiva en el estado.
Claudia Díaz Gayou acompañada de legisladoras durante la presentación de la iniciativa en el Poder Legislativo de Querétaro. rotativo.com.mx
Qué plantea la reforma electoral en Querétaro
El proyecto busca dar progresividad a los derechos político-electorales de las mujeres. Reconoce los avances alcanzados en los últimos años, desde las cuotas de género hasta la implementación de la paridad en todo y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género, pero plantea atender los retos que aún persisten para garantizar una representación equitativa en los cargos de elección.
La presentación ocurre después de que, a principios de mes, la coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura pidió a la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios turnar iniciativas en materia electoral, con el argumento de actualizar las leyes locales en la materia.
La propuesta se suma a la agenda legislativa reciente de Díaz Gayou, quien en junio presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Querétaro.