Reforma electoral en Querétaro plantea candidatas en los municipios más poblados

La iniciativa de Claudia Díaz Gayou mantiene el sistema de bloques de competitividad y busca fortalecer la paridad sustantiva en las postulaciones municipales.

Claudia Díaz Gayou presenta la reforma electoral en el Poder Legislativo de Querétaro

Claudia Díaz Gayou, diputada local, presenta ante medios el proyecto de reforma a la Ley Electoral de Querétaro que mantiene los bloques de competitividad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- Los partidos políticos tendrían que postular mujeres como candidatas a la presidencia municipal en al menos tres de los cinco municipios más poblados del estado, de acuerdo con el proyecto de reforma electoral que la diputada local Claudia Díaz Gayou presentó para modificar la Ley Electoral del Estado de Querétaro.

La iniciativa mantiene el sistema de bloques de competitividad y coloca el fortalecimiento de la paridad sustantiva como uno de sus ejes principales, con el objetivo de que la representación política de las mujeres queretanas sea verdaderamente equitativa y de avanzar hacia una igualdad sustantiva en el estado.

Claudia D\u00edaz Gayou junto a otras legisladoras durante la conferencia en el Poder Legislativo Claudia Díaz Gayou acompañada de legisladoras durante la presentación de la iniciativa en el Poder Legislativo de Querétaro. rotativo.com.mx

Qué plantea la reforma electoral en Querétaro

El proyecto busca dar progresividad a los derechos político-electorales de las mujeres. Reconoce los avances alcanzados en los últimos años, desde las cuotas de género hasta la implementación de la paridad en todo y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género, pero plantea atender los retos que aún persisten para garantizar una representación equitativa en los cargos de elección.

La presentación ocurre después de que, a principios de mes, la coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura pidió a la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios turnar iniciativas en materia electoral, con el argumento de actualizar las leyes locales en la materia.

La propuesta se suma a la agenda legislativa reciente de Díaz Gayou, quien en junio presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Querétaro.

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