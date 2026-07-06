PT y Morena piden cancelar venta de predios donados en Querétaro

Claudia Díaz Gayou sostuvo que la suspensión anunciada por el municipio no basta y pidió cancelar definitivamente la venta.

Claudia Díaz Gayou y Eric Silva participan en conferencia sobre predios donados en Querétaro

Claudia Díaz Gayou y Eric Silva Hernández participaron en un posicionamiento legislativo sobre la venta de predios donados al municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- Diputados del PT y Morena exigieron cancelar de forma definitiva la venta de predios donados al municipio de Querétaro, al considerar insuficiente la suspensión anunciada por el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

La diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, sostuvo que estos terrenos fueron entregados al municipio para beneficio público y no para su enajenación. La legisladora estuvo acompañada por el diputado morenista Eric Silva Hernández y por el regidor de Querétaro Fernando Flores.

Díaz Gayou afirmó que su postura no busca únicamente detener temporalmente el proceso, sino cancelar la venta de los predios. “Nosotros el llamado que estamos haciendo aquí desde este espacio es la cancelación de la venta de estos terrenos y que busque otras estrategias, otras alternativas para andar cubriendo esta crisis financiera que tiene en el municipio de Querétaro”, declaró.

Fernando Flores interviene en conferencia sobre predios municipales de Quer\u00e9taro Fernando Flores expuso argumentos presentados en Cabildo contra la venta de predios donados al municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

La legisladora del PT acusó que la administración municipal pretende vender terrenos que, según dijo, estaban destinados a parques, espacios recreativos y culturales. También señaló falta de transparencia en la información relacionada con los predios, su posible administración y el destino de los recursos.

El posicionamiento ocurre en medio de nuevos señalamientos de la oposición en el Congreso local, donde Claudia Díaz Gayou ha mantenido una agenda crítica sobre decisiones públicas y reformas, como ocurrió con su propuesta para proteger a periodistas en la Constitución de Querétaro y con otros posicionamientos legislativos recientes.

Eric Silva Hernández coincidió en que los terrenos donados al municipio deben conservar un uso social, principalmente como parques, áreas verdes, zonas de esparcimiento u obras que ayuden a mitigar inundaciones y fortalecer áreas de recarga.

Eric Silva habla en tribuna durante conferencia sobre predios municipales en Quer\u00e9taro Eric Silva Hernández fijó postura sobre el uso público de predios donados al municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

El diputado morenista también denunció que los predios podrían venderse por debajo de su valor comercial y posteriormente aumentar su precio mediante cambios de uso de suelo. Aseguró que esto abriría la puerta a proyectos comerciales, de servicios o habitacionales.

“Claramente esto es un negocio, es decir, le están quitando los predios que le corresponden a la ciudadanía para poder hacer el negocio”, afirmó Silva Hernández, quien relacionó la operación con prácticas de especulación inmobiliaria.

El regidor Fernando Flores expuso que durante la discusión en Cabildo manifestó su rechazo a la venta de los predios donados al municipio. Señaló que algunos terrenos fueron valuados en montos distintos a los precios a los que se pretende venderlos.

Eric Silva habla en tribuna durante conferencia sobre predios municipales en Quer\u00e9taro Eric Silva Hernández fijó postura sobre el uso público de predios donados al municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

Flores también cuestionó el destino de los recursos municipales y afirmó que el gobierno capitalino debería priorizar infraestructura y obras de beneficio social antes que eventos públicos. Además, señaló que parte del argumento para vender los terrenos sería financiar la nueva delegación María Justa Aldama.

En su intervención final, Díaz Gayou pidió a la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la LXI Legislatura turnar iniciativas en materia electoral, con el argumento de actualizar leyes relacionadas con transparencia y medios de impugnación.

La postura se suma a otros desencuentros recientes dentro del Congreso de Querétaro, donde la legisladora petista también ha denunciado diferencias en la conducción de los trabajos legislativos, como ocurrió durante la elección de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

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