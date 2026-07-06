Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación la capturaron en San Pedro Garza García por una orden girada en Coahuila.

Tania Vanessa Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, fue detenida en Nuevo León por una orden de aprehensión relacionada con presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Tania Vanessa Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, fue detenida en San Pedro Garza García, Nuevo León, y trasladada a Coahuila para enfrentar un proceso por presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Foto: Facebook/ Tania Flores.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Pedro Garza García, Nuevo León, 6 de julio de 2026.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores Guerra, fue detenida por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por autoridades coahuilenses.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la captura la realizaron detectives de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con la autoridad investigadora de Coahuila. El arresto ocurrió la noche del sábado 4 de julio en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con la Fiscalía, los señalamientos derivan de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración municipal, correspondiente al periodo 2022-2024. Tras la detención, Flores Guerra fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en Coahuila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

El peculado es uno de los delitos que también han derivado en <a href="https://rotativo.com.mx/exfuncionarios-corrupcion-queretaro-2026">procesos contra exfuncionarios</a> en otras entidades del país, donde las fiscalías anticorrupción han ejecutado órdenes de aprehensión contra exalcaldes por el manejo de recursos públicos, como ocurrió con la <a href="https://rotativo.com.mx/metropoli/queretaro/detiene-fiscalia-anticorrupcion-exalcalde-corregidora-por-peculado_1521729_102.html">detención de un exalcalde</a> acusado del mismo delito.

La exfuncionaria, que encabezó el ayuntamiento bajo las siglas de Morena y posteriormente quedó vinculada al Partido del Trabajo, ha sostenido en ocasiones anteriores que enfrenta una persecución política. Los delitos que se le atribuyen son investigados y no constituyen una sentencia; conforme al proceso penal, la exalcaldesa mantiene la presunción de inocencia hasta que un juez resuelva su situación jurídica.

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