Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

San Pedro Garza García, Nuevo León, 6 de julio de 2026.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores Guerra, fue detenida por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por autoridades coahuilenses.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la captura la realizaron detectives de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en colaboración con la autoridad investigadora de Coahuila. El arresto ocurrió la noche del sábado 4 de julio en la colonia San Agustín, en San Pedro Garza García.
De acuerdo con la Fiscalía, los señalamientos derivan de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración municipal, correspondiente al periodo 2022-2024. Tras la detención, Flores Guerra fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en Coahuila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.
El peculado es uno de los delitos que también han derivado en <a href="https://rotativo.com.mx/exfuncionarios-corrupcion-queretaro-2026">procesos contra exfuncionarios</a> en otras entidades del país, donde las fiscalías anticorrupción han ejecutado órdenes de aprehensión contra exalcaldes por el manejo de recursos públicos, como ocurrió con la <a href="https://rotativo.com.mx/metropoli/queretaro/detiene-fiscalia-anticorrupcion-exalcalde-corregidora-por-peculado_1521729_102.html">detención de un exalcalde</a> acusado del mismo delito.
La exfuncionaria, que encabezó el ayuntamiento bajo las siglas de Morena y posteriormente quedó vinculada al Partido del Trabajo, ha sostenido en ocasiones anteriores que enfrenta una persecución política. Los delitos que se le atribuyen son investigados y no constituyen una sentencia; conforme al proceso penal, la exalcaldesa mantiene la presunción de inocencia hasta que un juez resuelva su situación jurídica.