El Rosario, Sinaloa, 6 de julio de 2026.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales dejó un saldo preliminar de 11 personas sin vida en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con esas fuentes, personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes en la zona de Agua Verde cuando fue atacado por un grupo de hombres armados. Los uniformados repelieron la agresión, lo que derivó en una refriega que se extendió hacia Cajón Ojo de Agua 2, un punto que los habitantes conocen como El Cerro.

Tras varios minutos de intercambio de disparos, los presuntos agresores huyeron en distintas direcciones. Las autoridades desplegaron un operativo con helicópteros y reforzaron las unidades terrestres del Ejército y la Marina para localizarlos.

Como resultado preliminar, murieron en el sitio al menos 11 presuntos civiles armados, mientras que cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. En el área también fueron asegurados vehículos y armamento, aunque las autoridades no han confirmado la cantidad de armas ni la identidad de los fallecidos.

A la zona arribaron peritos y personal de servicios funerarios para el levantamiento de los cuerpos, bajo un dispositivo de seguridad encabezado por el Ejército y la Marina. La circulación en algunos caminos rurales permaneció restringida durante varias horas por las labores de inspección.

Habitantes de las comunidades cercanas reportaron detonaciones de armas de alto calibre y el sobrevuelo de aeronaves militares durante buena parte de la jornada.

Hasta el cierre de la información, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina habían emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos.