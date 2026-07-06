Enfrentamiento con Ejército y Marina deja 11 civiles muertos en El Rosario, Sinaloa

Fuerzas federales repelieron una agresión de civiles armados en Agua Verde y Chametla; también hubo cinco detenidos y aseguramiento de armas.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina mantienen un operativo de seguridad tras un enfrentamiento con civiles armados en El Rosario, Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo terrestre y aéreo en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, en El Rosario, tras un enfrentamiento con civiles armados que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas.

Foto: Defensa Nacional.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

El Rosario, Sinaloa, 6 de julio de 2026.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales dejó un saldo preliminar de 11 personas sin vida en las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con esas fuentes, personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes en la zona de Agua Verde cuando fue atacado por un grupo de hombres armados. Los uniformados repelieron la agresión, lo que derivó en una refriega que se extendió hacia Cajón Ojo de Agua 2, un punto que los habitantes conocen como El Cerro.

Tras varios minutos de intercambio de disparos, los presuntos agresores huyeron en distintas direcciones. Las autoridades desplegaron un operativo con helicópteros y reforzaron las unidades terrestres del Ejército y la Marina para localizarlos.

Como resultado preliminar, murieron en el sitio al menos 11 presuntos civiles armados, mientras que cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. En el área también fueron asegurados vehículos y armamento, aunque las autoridades no han confirmado la cantidad de armas ni la identidad de los fallecidos.

A la zona arribaron peritos y personal de servicios funerarios para el levantamiento de los cuerpos, bajo un dispositivo de seguridad encabezado por el Ejército y la Marina. La circulación en algunos caminos rurales permaneció restringida durante varias horas por las labores de inspección.

Habitantes de las comunidades cercanas reportaron detonaciones de armas de alto calibre y el sobrevuelo de aeronaves militares durante buena parte de la jornada.

Hasta el cierre de la información, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina habían emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos.

seguridadcriminalidadsinaloa

Reciente

Beneficiaria consulta el calendario de depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026.
México

Inician pagos de Bienestar julio-agosto; depósitos serán por apellido

El depósito comenzó con la letra A y continuará hasta el 29 de julio para pensiones y programas sociales federales.

Claudia Sheinbaum habla en conferencia matutina sobre obras contra inundaciones
México

Obras contra inundaciones en oriente del Edomex alcanzan 90%

Cuatro proyectos ya operan durante las lluvias y otros dos serán concluidos en julio, informó el Gobierno federal.

Claudia Díaz Gayou y Eric Silva participan en conferencia sobre predios donados en Querétaro
Legislatura

PT y Morena piden cancelar venta de predios donados en Querétaro

Claudia Díaz Gayou sostuvo que la suspensión anunciada por el municipio no basta y pidió cancelar definitivamente la venta.

Camino de terracería hacia La Estancia bloqueado con conos y señal preventiva por obra
San Juan del Río

Camino principal a La Estancia sigue en obra rumbo al festival del 12 de julio

El camino principal permanece en proceso de obra y los organizadores no han definido la vialidad para los visitantes del 12 de julio.