Automovilista arrolla a pareja en motocicleta en la 57; mueren ambos

El conductor que primero impactó a la moto huyó; un segundo automovilista fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público.

Elementos de emergencia y de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde una pareja que viajaba en motocicleta murió tras ser arrollada en la autopista 57, en San Juan del Río.

Una pareja que viajaba en motocicleta perdió la vida tras ser arrollada en la autopista federal 57, a la altura del Barrio de la Cruz, en San Juan del Río; la Fiscalía investiga la mecánica del accidente y busca al conductor que presuntamente huyó del lugar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Una pareja que viajaba en una motocicleta murió la noche del domingo al ser arrollada sobre la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura del kilómetro 162, en las inmediaciones del Barrio de la Cruz. El conductor que primero los impactó continuó su marcha.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Según la información recabada en el lugar, el hombre y la mujer circulaban de sur a norte en una motocicleta de color verde con placas de Querétaro cuando, por causas que no han sido precisadas, la unidad fue impactada por un vehículo cuyo conductor no se detuvo.

Elementos de emergencia y de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde una pareja que viajaba en motocicleta muri\u00f3 tras ser arrollada en la autopista 57, en San Juan del R\u00edo. Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Tras el choque, ambos ocupantes salieron proyectados sobre la carpeta asfáltica. El hombre quedó sobre el carril de baja velocidad y la mujer fue localizada varios metros adelante, sobre el carril de media. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero solo confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de emergencia y de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde una pareja que viajaba en motocicleta muri\u00f3 tras ser arrollada en la autopista 57, en San Juan del R\u00edo. Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, estación San Juan del Río, abanderaron la zona para evitar nuevos percances, mientras personal de la Policía de Investigación, Servicios Periciales y médicos forenses procesó la escena.

Durante las diligencias fue asegurado un automóvil Seat Ibiza. Su conductor manifestó que encontró la motocicleta tirada sobre la carpeta asfáltica y no pudo evitar impactarla, y agregó que no advirtió la presencia de las víctimas. El hombre fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

Elementos de emergencia y de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde una pareja que viajaba en motocicleta muri\u00f3 tras ser arrollada en la autopista 57, en San Juan del R\u00edo. Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Concluidas las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. La motocicleta fue asegurada y remitida a un corralón como parte de las investigaciones. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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