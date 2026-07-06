Automovilista arrolla a pareja en motocicleta en la 57; mueren ambos

San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Una pareja que viajaba en una motocicleta murió la noche del domingo al ser arrollada sobre la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura del kilómetro 162, en las inmediaciones del Barrio de la Cruz. El conductor que primero los impactó continuó su marcha.
El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Según la información recabada en el lugar, el hombre y la mujer circulaban de sur a norte en una motocicleta de color verde con placas de Querétaro cuando, por causas que no han sido precisadas, la unidad fue impactada por un vehículo cuyo conductor no se detuvo.
Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Tras el choque, ambos ocupantes salieron proyectados sobre la carpeta asfáltica. El hombre quedó sobre el carril de baja velocidad y la mujer fue localizada varios metros adelante, sobre el carril de media. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero solo confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales.
Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, estación San Juan del Río, abanderaron la zona para evitar nuevos percances, mientras personal de la Policía de Investigación, Servicios Periciales y médicos forenses procesó la escena.
Durante las diligencias fue asegurado un automóvil Seat Ibiza. Su conductor manifestó que encontró la motocicleta tirada sobre la carpeta asfáltica y no pudo evitar impactarla, y agregó que no advirtió la presencia de las víctimas. El hombre fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.
Elementos de emergencia, Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las labores de atención y procesamiento de la escena tras el fatal accidente ocurrido en la autopista 57, en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Concluidas las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. La motocicleta fue asegurada y remitida a un corralón como parte de las investigaciones. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.