Prevén lluvias intensas en seis estados y fuertes en Querétaro

México, 6 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó por lluvias intensas en seis estados del país y precipitaciones fuertes en Querétaro, ante el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos rápidos por la saturación hídrica del suelo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
El aviso también contempla lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.
La alerta se suma a un periodo de precipitaciones constantes en la región centro del país, después de que el seguimiento local reportó 200.5 milímetros de lluvia en junio en Querétaro capital y nuevos pronósticos de lluvias fuertes con posible granizo en Querétaro durante los últimos días.
Protección Civil pidió a la población que habita en zonas altas o laderas mantenerse atenta a señales de alerta como grietas nuevas en paredes, pisos o calles, hundimientos, inclinación de árboles o postes y ruidos asociados con movimiento de tierra.
Si se detecta alguno de estos signos, la recomendación es evacuar de inmediato y acudir a un refugio temporal o sitio seguro, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades locales.
La CNPC también llamó a evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, debido a que un escurrimiento superficial puede arrastrar a una persona o a un vehículo.
Entre las medidas preventivas, la autoridad federal pidió mantener limpias coladeras y desagües, resguardarse en lugares cerrados durante tormentas eléctricas y alejarse de árboles o estructuras metálicas.
La dependencia recomendó tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas herméticas, radio de pilas, linterna, agua y botiquín de primeros auxilios. Cualquier emergencia debe reportarse al 911.