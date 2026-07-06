Prevén lluvias intensas en seis estados y fuertes en Querétaro

Protección Civil pidió extremar precauciones ante riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos por saturación del suelo.

Lluvia intensa cae sobre árboles y una estructura metálica durante una tormenta.

La CNPC pidió extremar precauciones por lluvias fuertes e intensas en gran parte del país. Querétaro está dentro del pronóstico de 25 a 50 milímetros.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México, 6 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó por lluvias intensas en seis estados del país y precipitaciones fuertes en Querétaro, ante el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos rápidos por la saturación hídrica del suelo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

El aviso también contempla lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

La alerta se suma a un periodo de precipitaciones constantes en la región centro del país, después de que el seguimiento local reportó 200.5 milímetros de lluvia en junio en Querétaro capital y nuevos pronósticos de lluvias fuertes con posible granizo en Querétaro durante los últimos días.

Protección Civil pidió a la población que habita en zonas altas o laderas mantenerse atenta a señales de alerta como grietas nuevas en paredes, pisos o calles, hundimientos, inclinación de árboles o postes y ruidos asociados con movimiento de tierra.

Si se detecta alguno de estos signos, la recomendación es evacuar de inmediato y acudir a un refugio temporal o sitio seguro, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades locales.

La CNPC también llamó a evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, debido a que un escurrimiento superficial puede arrastrar a una persona o a un vehículo.

Entre las medidas preventivas, la autoridad federal pidió mantener limpias coladeras y desagües, resguardarse en lugares cerrados durante tormentas eléctricas y alejarse de árboles o estructuras metálicas.

La dependencia recomendó tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas herméticas, radio de pilas, linterna, agua y botiquín de primeros auxilios. Cualquier emergencia debe reportarse al 911.

climalluviasseguridadtemporada de lluvias

Reciente

Roberto Cabrera dialoga con habitantes durante la jornada en Estancia de Santa Lucía
San Juan del Río

Estancia de Santa Lucía recibe 64 atenciones y mejora de camino

La jornada incluyó atención ciudadana, salud visual, apoyos sociales y la conformación de un camino de 1.1 kilómetros.

Autoridades estatales y federales durante la rueda de prensa por el inicio de obras en Bernardo Quintana
Editorial

Cierran carriles del Bernardo Quintana por obras del Tren México-Querétaro desde el 13 de julio

El operativo arranca el sábado 11 con socialización y despliega 166 auxiliares viales en una zona por donde circulan 150 mil vehículos al día.

Roberto Cabrera Valencia habla por micrófono en la rueda de prensa; en la mesa aparecen las banderas de México y Canadá.
San Juan del Río

San Juan del Río avanza hacia ciudad de la amistad con Windsor, Canadá

El Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Windsor recomendó por unanimidad el acuerdo, que ahora entra en fase de formalización en ambos países.

Pescadores de la comunidad de La Estancia realizan labores en la presa afectada por la acumulación de lirio acuático, en San Juan del Río.
San Juan del Río

Pescadores de La Estancia gestionan limpieza del lirio en la presa de San Juan del Río

Organizadores del festival Sabor a Mar realizan una jornada de limpieza y tramitan lanchas y maquinaria para atender la acumulación de la planta acuática.