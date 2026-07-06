Procu Móvil atiende a más de 3 mil estudiantes, padres y maestros

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El programa Procu Móvil atendió a 2 mil 228 estudiantes, 797 padres de familia y más de 100 maestros durante su primera etapa en siete municipios de Querétaro, informó el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro.

Las jornadas se realizaron en 11 escuelas de Huimilpan, El Marqués, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Amealco, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, con actividades orientadas a prevenir conductas de riesgo entre jóvenes y fortalecer la comunicación familiar.

Padres de familia asisten a una jornada de Escuela para Padres. La actividad forma parte del programa Procu Móvil. rotativo.com.mx

De acuerdo con el SEDIF, el programa incluye pláticas, talleres, obras de teatro, cuentacuentos, buzón de los secretos, consultas psicológicas para estudiantes y módulos de atención para padres de familia y profesores.

Las acciones están enfocadas en la prevención del acoso escolar, adicciones, falta de comunicación familiar y cuidado de la salud mental.

Personal de Procu Móvil brinda atención a una madre de familia. El programa incluye módulos para padres y profesores. rotativo.com.mx

“Procu Móvil es un programa creado con el corazón, principalmente para que los jóvenes levanten la voz, se reconozcan las problemáticas y atenderlas, además buscamos prevenir y evitar situaciones de riesgo”, señaló Gómez Niembro.

La estrategia forma parte de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para acercar orientación y acompañamiento a comunidades escolares del estado.

Jóvenes participan en una actividad del programa Procu Móvil. Las jornadas buscan prevenir conductas de riesgo entre estudiantes. rotativo.com.mx

Como antecedente, el Sistema Estatal DIF ya había anunciado proyectos vinculados con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como atención a problemáticas de adicciones y conducta en menores, de acuerdo con publicaciones previas de Rotativo sobre la atención del DIF a menores con problemas de adicciones.

También se relaciona con las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que participa en otros procesos de atención familiar, como la convocatoria de adopciones 2026 del DIF Querétaro.