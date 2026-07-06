Camino principal a La Estancia sigue en obra rumbo al festival del 12 de julio

San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- El camino principal hacia la comunidad de La Estancia permanece en proceso de obra y los organizadores del festival gastronómico "La Estancia con Sabor a Mar" aún no definen la vialidad por la que ingresarán los visitantes el próximo 12 de julio, informaron durante una rueda de prensa.
El coordinador del programa municipal Festivaleando, Paulino Moreno Paz, explicó que el camino principal se encuentra en proceso de fraguado y que abrirlo podría afectar los trabajos en curso. "No queremos afectar también esta cuestión que después no salga contraproducente", señaló.
Moreno Paz indicó que se buscará una vialidad más accesible una vez que las familias lleguen a la comunidad, y que actualmente los visitantes ingresan a la zona de palapas por dos caminos, aunque el tramo principal todavía no está en condiciones de circular al cien por ciento.
El coordinador detalló que ese tramo presentó baches por el escurrimiento de agua, por lo que a través del regidor José Francisco Landeras Laiseca y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se gestionaron alrededor de 20 viajes de gravilla molida para rehabilitarlo de forma temporal.
La delegada de la comunidad, Lorena Jaramillo Mora, señaló que se dialoga para definir el acceso durante la jornada y que la señalización para los visitantes está por confirmarse.
El festival dispondrá de cuatro áreas de estacionamiento con un costo de 25 pesos, cuyos recursos quedarán bajo resguardo del comité de fiestas de la comunidad y se destinarán a sus festividades de diciembre. Los espacios se ubicarán frente a las palapas y en la parte posterior, para facilitar el ingreso peatonal hacia la zona del evento.