Camino principal a La Estancia sigue en obra rumbo al festival del 12 de julio

El camino principal permanece en proceso de obra y los organizadores no han definido la vialidad para los visitantes del 12 de julio.

Camino de terracería hacia La Estancia bloqueado con conos y señal preventiva por obra

El tramo principal de acceso a La Estancia permanece cerrado con conos y señalización por los trabajos de obra en curso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- El camino principal hacia la comunidad de La Estancia permanece en proceso de obra y los organizadores del festival gastronómico "La Estancia con Sabor a Mar" aún no definen la vialidad por la que ingresarán los visitantes el próximo 12 de julio, informaron durante una rueda de prensa.

El coordinador del programa municipal Festivaleando, Paulino Moreno Paz, explicó que el camino principal se encuentra en proceso de fraguado y que abrirlo podría afectar los trabajos en curso. "No queremos afectar también esta cuestión que después no salga contraproducente", señaló.

Moreno Paz indicó que se buscará una vialidad más accesible una vez que las familias lleguen a la comunidad, y que actualmente los visitantes ingresan a la zona de palapas por dos caminos, aunque el tramo principal todavía no está en condiciones de circular al cien por ciento.

El coordinador detalló que ese tramo presentó baches por el escurrimiento de agua, por lo que a través del regidor José Francisco Landeras Laiseca y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se gestionaron alrededor de 20 viajes de gravilla molida para rehabilitarlo de forma temporal.

La delegada de la comunidad, Lorena Jaramillo Mora, señaló que se dialoga para definir el acceso durante la jornada y que la señalización para los visitantes está por confirmarse.

El festival dispondrá de cuatro áreas de estacionamiento con un costo de 25 pesos, cuyos recursos quedarán bajo resguardo del comité de fiestas de la comunidad y se destinarán a sus festividades de diciembre. Los espacios se ubicarán frente a las palapas y en la parte posterior, para facilitar el ingreso peatonal hacia la zona del evento.

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