Obras contra inundaciones en oriente del Edomex alcanzan 90%

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- Las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México alcanzan un avance de 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que cuatro de los proyectos ya entraron en operación durante la actual temporada de lluvias y ayudaron a desalojar con mayor rapidez acumulaciones de agua en Ciudad Nezahualcóyotl.
“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento”, afirmó Sheinbaum.
La presidenta agregó que, durante la visita realizada a Ciudad Neza, se registró un “espejo de agua importante”, pero el desalojo ocurrió en aproximadamente una hora y media.
La Comisión Nacional del Agua realiza una inversión de 11 mil 200 millones de pesos en acciones para prevenir inundaciones en distintas zonas del país. De ese monto, 2 mil 200 millones de pesos corresponden a seis obras en la Zona Oriente del Estado de México, como parte del programa federal de obras contra inundaciones en zonas críticas.
Efraín Morales López presentó los avances de los proyectos hidráulicos de Conagua para prevenir inundaciones en la zona oriente del Valle de México. rotativo.com.mx
El director general de Conagua, Efraín Morales López, detalló que los proyectos se concentran principalmente en Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, así como en Iztapalapa, Ciudad de México.
Entre las obras concluidas se encuentran la ampliación de la Laguna El Salado, que aumentó su capacidad de retención de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; el Colector Teotongo, con incremento de 4 mil litros por segundo; y el Colector Carmelo Pérez junto con el Cárcamo de Xochiaca, que elevan la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.
Los proyectos que deberán concluir durante julio son el Colector Los Pinos, con avance de 88 por ciento y capacidad adicional de 3 mil litros por segundo, así como la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco, que presenta 85 por ciento de avance.
Morales López informó además que se construye el Colector Chalco de Díaz Covarrubias, diseñado para atender inundaciones en Chalco y Valle de Chalco. Los trabajos de microtuneleo han avanzado tres kilómetros y se prevé que concluyan en octubre.
Las obras se desarrollan en medio de la temporada de precipitaciones, en la que Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional han emitido distintos pronósticos de lluvias fuertes en México, con riesgos de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.