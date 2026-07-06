Obras contra inundaciones en oriente del Edomex alcanzan 90%

Cuatro proyectos ya operan durante las lluvias y otros dos serán concluidos en julio, informó el Gobierno federal.

Claudia Sheinbaum habla en conferencia matutina sobre obras contra inundaciones

Claudia Sheinbaum informó que las obras contra inundaciones en la zona oriente del Estado de México alcanzan 90 por ciento de avance.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- Las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México alcanzan un avance de 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que cuatro de los proyectos ya entraron en operación durante la actual temporada de lluvias y ayudaron a desalojar con mayor rapidez acumulaciones de agua en Ciudad Nezahualcóyotl.

“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta agregó que, durante la visita realizada a Ciudad Neza, se registró un “espejo de agua importante”, pero el desalojo ocurrió en aproximadamente una hora y media.

La Comisión Nacional del Agua realiza una inversión de 11 mil 200 millones de pesos en acciones para prevenir inundaciones en distintas zonas del país. De ese monto, 2 mil 200 millones de pesos corresponden a seis obras en la Zona Oriente del Estado de México, como parte del programa federal de obras contra inundaciones en zonas críticas.

Efra\u00edn Morales explica obras hidr\u00e1ulicas de Conagua en una pantalla de presentaci\u00f3n Efraín Morales López presentó los avances de los proyectos hidráulicos de Conagua para prevenir inundaciones en la zona oriente del Valle de México. rotativo.com.mx

El director general de Conagua, Efraín Morales López, detalló que los proyectos se concentran principalmente en Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, así como en Iztapalapa, Ciudad de México.

Entre las obras concluidas se encuentran la ampliación de la Laguna El Salado, que aumentó su capacidad de retención de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; el Colector Teotongo, con incremento de 4 mil litros por segundo; y el Colector Carmelo Pérez junto con el Cárcamo de Xochiaca, que elevan la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

Los proyectos que deberán concluir durante julio son el Colector Los Pinos, con avance de 88 por ciento y capacidad adicional de 3 mil litros por segundo, así como la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco, que presenta 85 por ciento de avance.

Morales López informó además que se construye el Colector Chalco de Díaz Covarrubias, diseñado para atender inundaciones en Chalco y Valle de Chalco. Los trabajos de microtuneleo han avanzado tres kilómetros y se prevé que concluyan en octubre.

Las obras se desarrollan en medio de la temporada de precipitaciones, en la que Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional han emitido distintos pronósticos de lluvias fuertes en México, con riesgos de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

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