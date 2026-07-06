Frena Felifer Macías subasta de 12 predios municipales tras presión vecinal

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro suspendió la subasta pública de 12 predios de su propiedad, aprobada por el Ayuntamiento el 26 de mayo, luego de la inconformidad expresada por vecinos y colectivos ciudadanos que cuestionaron la venta.
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, instruyó a la Secretaría de Administración detener el proceso y ordenó a las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano abrir mesas de trabajo con vecinos y organizaciones para analizar la vocación de cada terreno.
El alcalde afirmó que la suspensión responde a la voluntad de privilegiar el diálogo y que el proceso permanece detenido en tanto no exista consenso.
Los 12 terrenos, ubicados en zonas como Santa Rosa Jáuregui, Ciudad del Sol, Puertas de San Miguel, Misión de Carrillo II, El Salitre, La Purísima y Centro Norte, tienen un valor conjunto de 235 millones de pesos, según la información del propio proceso.
Macías Olvera sostuvo que el objetivo de la venta era generar recursos destinados exclusivamente a obra pública e infraestructura, y que ninguno de los predios se encuentra en un Área Natural Protegida ni tiene uso de suelo de conservación.
Colectivos ambientales, que ingresaron una solicitud de cabildo abierto, pidieron aclarar el destino de los recursos, ya que el documento de la subasta refería equilibrar presiones financieras en gasto corriente —como combustibles y mantenimiento de vehículos— además de inversión pública productiva.
El alcalde agregó que durante su administración se han declarado dos nuevas Áreas Naturales Protegidas, equivalentes a 56 hectáreas, y que la desincorporación de predios es una práctica recurrente de las administraciones municipales.