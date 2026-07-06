Frena Felifer Macías subasta de 12 predios municipales tras presión vecinal

El alcalde ordenó mesas de trabajo con vecinos; colectivos pidieron cabildo abierto y aclarar el destino real de los recursos

Autoridades municipales de Querétaro anunciaron la suspensión de la subasta de 12 predios para abrir mesas de diálogo con vecinos y colectivos ciudadanos.

El municipio de Querétaro suspendió el proceso de subasta de 12 predios municipales y anunció mesas de trabajo con vecinos y organizaciones para revisar el destino y la vocación de cada terreno antes de continuar con el procedimiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro suspendió la subasta pública de 12 predios de su propiedad, aprobada por el Ayuntamiento el 26 de mayo, luego de la inconformidad expresada por vecinos y colectivos ciudadanos que cuestionaron la venta.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, instruyó a la Secretaría de Administración detener el proceso y ordenó a las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano abrir mesas de trabajo con vecinos y organizaciones para analizar la vocación de cada terreno.

El alcalde afirmó que la suspensión responde a la voluntad de privilegiar el diálogo y que el proceso permanece detenido en tanto no exista consenso.

Los 12 terrenos, ubicados en zonas como Santa Rosa Jáuregui, Ciudad del Sol, Puertas de San Miguel, Misión de Carrillo II, El Salitre, La Purísima y Centro Norte, tienen un valor conjunto de 235 millones de pesos, según la información del propio proceso.

Macías Olvera sostuvo que el objetivo de la venta era generar recursos destinados exclusivamente a obra pública e infraestructura, y que ninguno de los predios se encuentra en un Área Natural Protegida ni tiene uso de suelo de conservación.

Colectivos ambientales, que ingresaron una solicitud de cabildo abierto, pidieron aclarar el destino de los recursos, ya que el documento de la subasta refería equilibrar presiones financieras en gasto corriente —como combustibles y mantenimiento de vehículos— además de inversión pública productiva.

El alcalde agregó que durante su administración se han declarado dos nuevas Áreas Naturales Protegidas, equivalentes a 56 hectáreas, y que la desincorporación de predios es una práctica recurrente de las administraciones municipales.

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