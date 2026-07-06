Zona Fest en Querétaro suma más de 120 mil asistentes rumbo a la final

El municipio anunció Panteón Rococó y Los Ángeles Azules en las últimas jornadas del festival, tras la eliminación de México

Asistentes disfrutan de las actividades y la transmisión de partidos en Zona Fest, el espacio de convivencia del Mundial 2026 en Querétaro.

Zona Fest superó los 120 mil asistentes durante el Mundial 2026 y cerrará sus actividades con la presentación de Panteón Rococó y Los Ángeles Azules, además de la transmisión de los últimos partidos del torneo.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El festival Zona Fest, instalado en la capital como sede de convivencia por el Mundial 2026, ha reunido más de 120 mil asistentes a lo largo de sus jornadas, informó el gobierno municipal, que anunció los cierres de las últimas fechas.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que este sábado se presentará Panteón Rococó, junto con la proyección de los partidos de cuartos de final, y que en la jornada de cierre actuará Los Ángeles Azules durante la final del torneo. De acuerdo con el alcalde, ya se registra cupo lleno para esas fechas.

Macías Olvera afirmó que las jornadas del festival transcurrieron sin incidentes y destacó la asistencia de familias queretanas al espacio.

El festival encara su recta final luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 el domingo, al caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final disputados en la Ciudad de México.

Con ese resultado, el resto del torneo se juega en Estados Unidos, y la final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.

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