Zona Fest en Querétaro suma más de 120 mil asistentes rumbo a la final

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El festival Zona Fest, instalado en la capital como sede de convivencia por el Mundial 2026, ha reunido más de 120 mil asistentes a lo largo de sus jornadas, informó el gobierno municipal, que anunció los cierres de las últimas fechas.
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que este sábado se presentará Panteón Rococó, junto con la proyección de los partidos de cuartos de final, y que en la jornada de cierre actuará Los Ángeles Azules durante la final del torneo. De acuerdo con el alcalde, ya se registra cupo lleno para esas fechas.
Macías Olvera afirmó que las jornadas del festival transcurrieron sin incidentes y destacó la asistencia de familias queretanas al espacio.
El festival encara su recta final luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 el domingo, al caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final disputados en la Ciudad de México.
Con ese resultado, el resto del torneo se juega en Estados Unidos, y la final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.