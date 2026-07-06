Reporta municipio de Querétaro encharcamientos menores por lluvias de junio

El alcalde atribuyó los encharcamientos a basura en alcantarillas y descartó declaratoria de emergencia y desfogue de presas

Personal del municipio de Querétaro atiende un encharcamiento provocado por las lluvias y el taponamiento de alcantarillas por basura.

El gobierno municipal de Querétaro informó que los principales encharcamientos registrados durante las lluvias de junio estuvieron relacionados con alcantarillas obstruidas por basura y llamó a la población a evitar arrojar desechos en la vía pública.

Foto: Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal reportó encharcamientos menores durante las lluvias de junio en la capital y atribuyó los principales puntos de anegamiento a taponamientos por basura en las alcantarillas, con un llamado a la ciudadanía a no arrojar desechos a la vía pública.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que la colonia Félix Osores y El Cerrito registraron alrededor de diez viviendas con ingreso de agua a niveles cercanos a 15 centímetros, y afirmó que el personal municipal atendió los reportes de manera inmediata.

De acuerdo con el alcalde, entre los objetos que han obstruido el drenaje se encuentran llantas y sillones.

El alcalde sostuvo que la infraestructura pluvial operó de forma adecuada pese a un mes de lluvias intensas, y afirmó que el dren Peñuelas funcionó sin viviendas afectadas en la zona de Obreros aun cuando la obra no está concluida.

Añadió que los cárcamos de 5 de Febrero, ya a cargo del municipio, se encuentran en operación.

Macías Olvera descartó que el municipio haya emitido una declaratoria de emergencia y aseguró que no se contempla ningún desfogue de presas. Indicó que los vasos reguladores y cuerpos de agua se monitorean de manera permanente y se mantienen en condiciones que calificó de óptimas.

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