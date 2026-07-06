Reporta municipio de Querétaro encharcamientos menores por lluvias de junio

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal reportó encharcamientos menores durante las lluvias de junio en la capital y atribuyó los principales puntos de anegamiento a taponamientos por basura en las alcantarillas, con un llamado a la ciudadanía a no arrojar desechos a la vía pública.
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que la colonia Félix Osores y El Cerrito registraron alrededor de diez viviendas con ingreso de agua a niveles cercanos a 15 centímetros, y afirmó que el personal municipal atendió los reportes de manera inmediata.
De acuerdo con el alcalde, entre los objetos que han obstruido el drenaje se encuentran llantas y sillones.
El alcalde sostuvo que la infraestructura pluvial operó de forma adecuada pese a un mes de lluvias intensas, y afirmó que el dren Peñuelas funcionó sin viviendas afectadas en la zona de Obreros aun cuando la obra no está concluida.
Añadió que los cárcamos de 5 de Febrero, ya a cargo del municipio, se encuentran en operación.
Macías Olvera descartó que el municipio haya emitido una declaratoria de emergencia y aseguró que no se contempla ningún desfogue de presas. Indicó que los vasos reguladores y cuerpos de agua se monitorean de manera permanente y se mantienen en condiciones que calificó de óptimas.