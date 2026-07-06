Investiga municipio de Querétaro a policía por video de agresión a ciudadano

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal informó que investiga a un elemento de la policía municipal por un video en el que se le observa agrediendo a un ciudadano durante un operativo, y que el caso ya fue turnado a la unidad de Asuntos Internos.
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, dijo que instruyó la investigación de manera inmediata y que, a su juicio, el elemento falló en el protocolo de actuación.
Señaló que en las imágenes también se habrían registrado provocaciones e insultos hacia los policías, y precisó que la indagatoria es integral respecto de la actuación de la corporación y del grupo presente en ese momento.
El alcalde anticipó que el elemento deberá permanecer suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación. De acuerdo con Macías Olvera, durante ese operativo se registraron cuatro personas detenidas.
El presidente municipal afirmó que las corporaciones habían previsto un operativo de resguardo con participación de la policía municipal, la policía estatal y fuerzas del estado, y que, salvo el incidente señalado, la jornada transcurrió con saldo que calificó de blanco.