Investiga municipio de Querétaro a policía por video de agresión a ciudadano

El alcalde dijo que instruyó a Asuntos Internos revisar la actuación del elemento y de la corporación durante un operativo.

Elemento de la Policía Municipal de Querétaro durante un operativo de seguridad; la corporación investiga su actuación tras la difusión de un video.

El gobierno municipal de Querétaro inició una investigación interna y suspendió de sus funciones a un policía municipal señalado por su presunta actuación irregular durante un operativo, luego de la difusión de un video del incidente.

Foto: POES Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal informó que investiga a un elemento de la policía municipal por un video en el que se le observa agrediendo a un ciudadano durante un operativo, y que el caso ya fue turnado a la unidad de Asuntos Internos.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, dijo que instruyó la investigación de manera inmediata y que, a su juicio, el elemento falló en el protocolo de actuación.

Señaló que en las imágenes también se habrían registrado provocaciones e insultos hacia los policías, y precisó que la indagatoria es integral respecto de la actuación de la corporación y del grupo presente en ese momento.

El alcalde anticipó que el elemento deberá permanecer suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación. De acuerdo con Macías Olvera, durante ese operativo se registraron cuatro personas detenidas.

El presidente municipal afirmó que las corporaciones habían previsto un operativo de resguardo con participación de la policía municipal, la policía estatal y fuerzas del estado, y que, salvo el incidente señalado, la jornada transcurrió con saldo que calificó de blanco.

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