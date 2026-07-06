San Juan del Río avanza hacia ciudad de la amistad con Windsor, Canadá

El Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Windsor recomendó por unanimidad el acuerdo, que ahora entra en fase de formalización en ambos países.

Roberto Cabrera Valencia habla por micrófono en la rueda de prensa; en la mesa aparecen las banderas de México y Canadá.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, presenta los avances del proyecto de ciudad de la amistad con Windsor, Ontario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- El Municipio de San Juan del Río y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) avanzan en la creación de una relación de ciudad de la amistad —Friendship City— con Windsor, Ontario, en Canadá, un vínculo con el que buscan detonar cooperación en desarrollo económico, educación, innovación, turismo e intercambio empresarial.

El paso más reciente se dio en Canadá: el Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Windsor aprobó por unanimidad recomendar al Cabildo el establecimiento de la relación con San Juan del Río, al reconocer el potencial de colaboración entre ambas ciudades.

Una integrante del pres\u00eddium habla por micr\u00f3fono durante la rueda de prensa sobre la relaci\u00f3n entre San Juan del R\u00edo y Windsor. Una de las participantes expone parte del proyecto de vinculación entre San Juan del Río y Windsor durante la rueda de prensa. rotativo.com.mx

Con ese aval, la iniciativa entró en su etapa de formalización. En Canadá, la recomendación deberá ser ratificada por el pleno del Ayuntamiento de Windsor; en México, el Gobierno Municipal realizará el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener las autorizaciones necesarias.

Roberto Cabrera Valencia, con chaleco de la Presidencia municipal, habla ante el panel de la rueda de prensa junto a otros participantes. Cabrera Valencia encabeza la rueda de prensa en la que el Municipio y Canaco Servytur informaron los avances del acuerdo con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

Una vez concluidos ambos procesos, se prevé que el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabece la firma del acuerdo junto con una delegación de Canaco San Juan del Río.

El proyecto es impulsado por la Comisión de Fomento a la Inversión de Canaco San Juan del Río, con respaldo del Gobierno Municipal.

Una de las ponentes habla por micr\u00f3fono junto a Roberto Cabrera Valencia durante la rueda de prensa del proyecto con Windsor. Una integrante del presídium interviene en la rueda de prensa, acompañada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, sobre la cooperación con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

Los avances se detallaron en una rueda de prensa en la que participaron Cabrera Valencia; la presidenta de Canaco Servytur, Rocío Hernández Romero; Carlie Janine Flack, de la Comisión de Fomento a la Inversión, y representantes de instituciones educativas.

Integrantes del pres\u00eddium aplauden durante la rueda de prensa sobre el proyecto de ciudad de la amistad con Windsor, Canad\u00e1. Integrantes del presídium durante la rueda de prensa en la que se detallaron los avances del acuerdo con Windsor, Ontario. rotativo.com.mx

De acuerdo con los promotores, San Juan del Río y Windsor comparten rasgos que favorecen la alianza: una población cercana a los 400 mil habitantes, un perfil logístico e industrial, presencia de la industria automotriz y de manufactura avanzada, y una creciente vocación vitivinícola, además del interés por formar talento especializado para una economía cada vez más tecnológica.

Autoridades municipales, dirigentes de Canaco Servytur y representantes educativos posan durante la rueda de prensa sobre la relaci\u00f3n con Windsor. Autoridades, representantes de Canaco Servytur e instituciones educativas participaron en la presentación del proyecto de ciudad de la amistad con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

El acercamiento se construyó durante los últimos meses mediante contactos con organismos de desarrollo económico, instituciones educativas, cámaras empresariales, autoridades municipales y el Consulado de México en Ontario.

Del 19 al 25 de mayo, una delegación cumplió una misión institucional en Windsor, con reuniones en la Universidad de Windsor, St. Clair College, Invest WindsorEssex, la Windsor-Essex Chamber of Commerce, la Ontario Trade Commission, la Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad, la Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA) y el Consulado de México en Leamington.

Más allá del trámite, ya se desarrollan acciones concretas. El Consulado de México en Leamington invitó a San Juan del Río a participar en el evento internacional Wines of the World, que se celebrará en octubre en Windsor, con el fin de promover el corredor del vino y el turismo enológico.

En el terreno educativo, la Universidad de Windsor manifestó interés en impulsar proyectos conjuntos con instituciones sanjuanenses.

Entre las posibilidades planteadas figuran investigación para la descontaminación de cuerpos de agua con tecnología canadiense, acceso a becas internacionales para estudiantes mexicanos, programas de intercambio académico y la revisión de programas de enfermería que faciliten el ejercicio profesional en Canadá.

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