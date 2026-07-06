San Juan del Río avanza hacia ciudad de la amistad con Windsor, Canadá

San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- El Municipio de San Juan del Río y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) avanzan en la creación de una relación de ciudad de la amistad —Friendship City— con Windsor, Ontario, en Canadá, un vínculo con el que buscan detonar cooperación en desarrollo económico, educación, innovación, turismo e intercambio empresarial.

El paso más reciente se dio en Canadá: el Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Windsor aprobó por unanimidad recomendar al Cabildo el establecimiento de la relación con San Juan del Río, al reconocer el potencial de colaboración entre ambas ciudades.

Una de las participantes expone parte del proyecto de vinculación entre San Juan del Río y Windsor durante la rueda de prensa. rotativo.com.mx

Con ese aval, la iniciativa entró en su etapa de formalización. En Canadá, la recomendación deberá ser ratificada por el pleno del Ayuntamiento de Windsor; en México, el Gobierno Municipal realizará el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener las autorizaciones necesarias.

Cabrera Valencia encabeza la rueda de prensa en la que el Municipio y Canaco Servytur informaron los avances del acuerdo con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

Una vez concluidos ambos procesos, se prevé que el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabece la firma del acuerdo junto con una delegación de Canaco San Juan del Río.

El proyecto es impulsado por la Comisión de Fomento a la Inversión de Canaco San Juan del Río, con respaldo del Gobierno Municipal.

Una integrante del presídium interviene en la rueda de prensa, acompañada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, sobre la cooperación con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

Los avances se detallaron en una rueda de prensa en la que participaron Cabrera Valencia; la presidenta de Canaco Servytur, Rocío Hernández Romero; Carlie Janine Flack, de la Comisión de Fomento a la Inversión, y representantes de instituciones educativas.

Integrantes del presídium durante la rueda de prensa en la que se detallaron los avances del acuerdo con Windsor, Ontario. rotativo.com.mx

De acuerdo con los promotores, San Juan del Río y Windsor comparten rasgos que favorecen la alianza: una población cercana a los 400 mil habitantes, un perfil logístico e industrial, presencia de la industria automotriz y de manufactura avanzada, y una creciente vocación vitivinícola, además del interés por formar talento especializado para una economía cada vez más tecnológica.

Autoridades, representantes de Canaco Servytur e instituciones educativas participaron en la presentación del proyecto de ciudad de la amistad con Windsor, Canadá. rotativo.com.mx

El acercamiento se construyó durante los últimos meses mediante contactos con organismos de desarrollo económico, instituciones educativas, cámaras empresariales, autoridades municipales y el Consulado de México en Ontario.

Del 19 al 25 de mayo, una delegación cumplió una misión institucional en Windsor, con reuniones en la Universidad de Windsor, St. Clair College, Invest WindsorEssex, la Windsor-Essex Chamber of Commerce, la Ontario Trade Commission, la Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad, la Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA) y el Consulado de México en Leamington.

Más allá del trámite, ya se desarrollan acciones concretas. El Consulado de México en Leamington invitó a San Juan del Río a participar en el evento internacional Wines of the World, que se celebrará en octubre en Windsor, con el fin de promover el corredor del vino y el turismo enológico.

En el terreno educativo, la Universidad de Windsor manifestó interés en impulsar proyectos conjuntos con instituciones sanjuanenses.

Entre las posibilidades planteadas figuran investigación para la descontaminación de cuerpos de agua con tecnología canadiense, acceso a becas internacionales para estudiantes mexicanos, programas de intercambio académico y la revisión de programas de enfermería que faciliten el ejercicio profesional en Canadá.