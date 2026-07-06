San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Habitantes de Estancia de Santa Lucía recibieron 64 atenciones directas durante una jornada municipal encabezada por el presidente Roberto Cabrera Valencia, en la que también se realizaron trabajos de mejora comunitaria, entre ellos la conformación de un camino de aproximadamente 1.1 kilómetros.
La actividad formó parte del programa “Lunes en Estancia de Santa Lucía”, esquema de atención directa con el que dependencias municipales acudieron a la comunidad para escuchar solicitudes vecinales, orientar trámites y acercar servicios públicos, sociales y de salud.
La jornada incluyó donación de árboles y acciones de mejoramiento comunitario en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx
Durante el encuentro, el alcalde sostuvo un diálogo con habitantes de la zona y señaló que la cercanía con las comunidades permite atender temas prioritarios de forma coordinada.
Durante la jornada se ofreció una campaña de salud visual para habitantes de Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx
A la jornada acudieron áreas municipales vinculadas con seguridad, gobierno, desarrollo social, servicios públicos, obras, agua potable y atención a familias.
Personal de Obras Públicas realizó trabajos de conformación de camino en Estancia de Santa Lucía. La intervención abarcó aproximadamente 1.1 kilómetros. rotativo.com.mx
El DIF Municipal brindó información sobre terapias de rehabilitación, consultas dentales, terapias psicológicas, servicios del Centro de Rehabilitación Integral, asesoría legal, talleres, despensas para personas vulnerables, aparatos funcionales, pañales, desayunos escolares y programas alimentarios.
Vecinos de Estancia de Santa Lucía participaron en una jornada de atención ciudadana con dependencias municipales. rotativo.com.mx
Por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal se ofreció orientación sobre contratación del servicio, drenaje, estímulos fiscales para personas adultas mayores, regularización de tarifas, pipas de agua y adquisición de tinacos a bajo costo.
La Secretaría de la Mujer presentó servicios de asesoría jurídica, atención psicológica gratuita, mastografías, Papanicolau y talleres de emprendimiento, como parte de la oferta de atención dirigida a mujeres de la comunidad.
Servicios Públicos Municipales realizó trabajos de limpieza y poda en espacios de Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx
En materia de obra pública, personal municipal realizó trabajos de conformación de camino en una longitud aproximada de 1.1 kilómetros, mediante motoconformadora, además de formación de salidas de agua o cunetas con el mismo material.
Personal municipal realizó labores de limpia y pinta como parte de las acciones comunitarias en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo la rehabilitación de una cancha de basquetbol, donación de jitomate y registro para el programa de compra de insumos a bajo costo.
También se realizó una campaña de salud visual para adquirir lentes a precios accesibles.
Servicios Públicos Municipales efectuó labores de limpia, poda y pinta, mientras que Desarrollo Agropecuario ofreció información sobre huertos, apoyos, asesoría técnica para productores y orientación en trámites.
Autoridades municipales y habitantes participaron en la jornada de servicios realizada en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx
El esquema de atención comunitaria mantiene continuidad con otras jornadas municipales realizadas en San Juan del Río, como el programa Viernes en San Francisco, la jornada de servicios en Rancho de Enmedio, en las que también participaron dependencias municipales para atender solicitudes vecinales.