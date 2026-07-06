Estancia de Santa Lucía recibe 64 atenciones y mejora de camino

La jornada incluyó atención ciudadana, salud visual, apoyos sociales y la conformación de un camino de 1.1 kilómetros.

Roberto Cabrera dialoga con habitantes durante la jornada en Estancia de Santa Lucía

Roberto Cabrera Valencia encabezó el diálogo ciudadano con habitantes de Estancia de Santa Lucía. La jornada reunió servicios municipales y acciones comunitarias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Habitantes de Estancia de Santa Lucía recibieron 64 atenciones directas durante una jornada municipal encabezada por el presidente Roberto Cabrera Valencia, en la que también se realizaron trabajos de mejora comunitaria, entre ellos la conformación de un camino de aproximadamente 1.1 kilómetros.

La actividad formó parte del programa “Lunes en Estancia de Santa Lucía”, esquema de atención directa con el que dependencias municipales acudieron a la comunidad para escuchar solicitudes vecinales, orientar trámites y acercar servicios públicos, sociales y de salud.

Persona traslada \u00e1rboles para donaci\u00f3n en Estancia de Santa Luc\u00eda La jornada incluyó donación de árboles y acciones de mejoramiento comunitario en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, el alcalde sostuvo un diálogo con habitantes de la zona y señaló que la cercanía con las comunidades permite atender temas prioritarios de forma coordinada.

Especialista realiza valoraci\u00f3n visual durante jornada municipal Durante la jornada se ofreció una campaña de salud visual para habitantes de Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx

A la jornada acudieron áreas municipales vinculadas con seguridad, gobierno, desarrollo social, servicios públicos, obras, agua potable y atención a familias.

Motoconformadora trabaja en un camino de Estancia de Santa Luc\u00eda Personal de Obras Públicas realizó trabajos de conformación de camino en Estancia de Santa Lucía. La intervención abarcó aproximadamente 1.1 kilómetros. rotativo.com.mx

El DIF Municipal brindó información sobre terapias de rehabilitación, consultas dentales, terapias psicológicas, servicios del Centro de Rehabilitación Integral, asesoría legal, talleres, despensas para personas vulnerables, aparatos funcionales, pañales, desayunos escolares y programas alimentarios.

Habitantes de Estancia de Santa Luc\u00eda participan en reuni\u00f3n con autoridades municipales Vecinos de Estancia de Santa Lucía participaron en una jornada de atención ciudadana con dependencias municipales. rotativo.com.mx

Por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal se ofreció orientación sobre contratación del servicio, drenaje, estímulos fiscales para personas adultas mayores, regularización de tarifas, pipas de agua y adquisición de tinacos a bajo costo.

La Secretaría de la Mujer presentó servicios de asesoría jurídica, atención psicológica gratuita, mastografías, Papanicolau y talleres de emprendimiento, como parte de la oferta de atención dirigida a mujeres de la comunidad.

Trabajador retira maleza durante labores de limpieza en espacio p\u00fablico Servicios Públicos Municipales realizó trabajos de limpieza y poda en espacios de Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx

En materia de obra pública, personal municipal realizó trabajos de conformación de camino en una longitud aproximada de 1.1 kilómetros, mediante motoconformadora, además de formación de salidas de agua o cunetas con el mismo material.

Trabajadores realizan labores de limpieza y pinta en una cancha Personal municipal realizó labores de limpia y pinta como parte de las acciones comunitarias en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo la rehabilitación de una cancha de basquetbol, donación de jitomate y registro para el programa de compra de insumos a bajo costo.

También se realizó una campaña de salud visual para adquirir lentes a precios accesibles.

Servicios Públicos Municipales efectuó labores de limpia, poda y pinta, mientras que Desarrollo Agropecuario ofreció información sobre huertos, apoyos, asesoría técnica para productores y orientación en trámites.

Autoridades y habitantes posan durante jornada municipal en Estancia de Santa Luc\u00eda Autoridades municipales y habitantes participaron en la jornada de servicios realizada en Estancia de Santa Lucía. rotativo.com.mx

El esquema de atención comunitaria mantiene continuidad con otras jornadas municipales realizadas en San Juan del Río, como el programa Viernes en San Francisco, la jornada de servicios en Rancho de Enmedio, en las que también participaron dependencias municipales para atender solicitudes vecinales.

gobierno roberto cabrera programas sociales

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