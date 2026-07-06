Cierran carriles del Bernardo Quintana por obras del Tren México-Querétaro desde el 13 de julio

Querétaro, 6 de julio de 2026.- Las obras federales del Tren México-Querétaro en el puente de Bulevar Bernardo Quintana iniciarán el lunes 13 de julio y concluirán el 30 de agosto, con trabajos las 24 horas los siete días de la semana, informó el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres.

Para acompañar los trabajos en una vialidad por donde circulan un promedio de 150 mil vehículos diarios, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) desplegará desde el sábado 11 de julio operativos viales y labores de socialización.

Su director, Gerardo Cuanalo Santos, señaló que la estrategia de movilidad es cinco veces más grande que la aplicada en Corregidora.

El operativo contempla cuatro medidas simultáneas: 25 cruces semaforizados que quedarán en destello, un despliegue de 166 auxiliares viales, 160 puntos señalizados para desvío e instalación de dispositivos viales.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, detalla las cuatro estrategias viales para el Bulevar Bernardo Quintana. rotativo.com.mx

"Se están contemplando cuatro estrategias: en primer lugar 25 cruces semaforizados que quedarán en destello, habrá un despliegue de 166 auxiliares viales que ayudarán en estos 25 cruces y los lugares importantes de circulación para que haya una mayor fluidez, 160 puntos señalizados para desvío y, también, instalación de dispositivos viales, estos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los que circulan por esta zona", dijo Cuanalo Santos.

El trabajo se dividirá en dos etapas. La primera arranca el 11 de julio con ajustes en el sentido de Plaza del Parque a Los Arcos: quedará abierto un carril de la lateral y un carril central operará como contraflujo, con lo que habrá tres carriles disponibles para el tránsito.

En sentido opuesto, de Los Arcos a Plaza del Parque, se habilitarán dos carriles. Se harán cambios de carril a la altura del restaurante Mochomos y uno más antes del puente por intervenir, para que los vehículos se incorporen al contraflujo.

La segunda etapa comenzará el 30 de julio con dos carriles en contraflujo, lo que permitirá tres carriles habilitados de Plaza del Parque a Los Arcos, mientras que en el sentido contrario solo quedarán abiertas las laterales. En esta fase los cambios de carril se ubicarán a la altura de Plaza Boulevares, la tienda HEB y el restaurante Mochomos.

El alcalde Felifer Macías llamó a la ciudadanía a utilizar aplicaciones de navegación y planear sus traslados durante las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana, además de anunciar una campaña de información para las colonias que resultarán más afectadas. rotativo.com.mx

Durante los trabajos se prohibirá el paso de vehículos de carga y de transporte de personal privado por la zona, y se instalarán de forma permanente una grúa y una pipa ante cualquier contingencia.

Gobierno del Estado y los municipios aplicarán un programa de trabajo en casa a distancia. Las rutas de Qrobus que cruzan la zona —T02, T13, C57 y C63— no tendrán modificaciones; se trata de cuatro rutas con 55 autobuses y una afluencia de 30 mil usuarios.

La AMEQ instalará cámaras para contar aforos en tiempo real y transmitirá en vivo mediante cámaras y drones en la página ameq.live. La ciudadanía también podrá comunicarse a las líneas 070 y *8800 para obtener información.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, pidió a la población apoyarse en herramientas de navegación para planear sus traslados y anunció una campaña de socialización en la zona metropolitana.

"Será muy importante que se utilicen las plataformas de Waze y de Google, con quienes tenemos convenio y con quienes en tiempo real les estarán informando a ustedes como podrán planear mejor sus traslados.

A partir del día de hoy, comenzamos una campaña muy extensa de socialización y comunicación en toda la zona metropolitana y principalmente en las colonias que van a ser más afectadas", aseveró.

El alcalde agregó que, junto con los municipios de Corregidora y El Marqués, actuarán como vigilantes y auditores permanentes de los trabajos federales, con acompañamiento a colonias como El Refugio, Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Loma Dorada, Zakia, Zibatá, La Pradera y las aledañas al bulevar.

El Coronel Ingeniero Constructor Rodolfo Paz Sánchez, ingeniero residente del Frente No. 12 del Tren México-Querétaro, detalló que el proyecto abarca 232 kilómetros de vías férreas, con dos líneas de carga al norte y dos de pasajeros al sur.

La intervención se realiza con cuatro frentes que inician en la estación Buenavista y pasan por Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río y El Marqués, hasta terminar en la estación Corregidora.