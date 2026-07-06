Pescadores de La Estancia gestionan limpieza del lirio en la presa de San Juan del Río

Organizadores del festival Sabor a Mar realizan una jornada de limpieza y tramitan lanchas y maquinaria para atender la acumulación de la planta acuática.

Pescadores de la comunidad de La Estancia realizan labores en la presa afectada por la acumulación de lirio acuático, en San Juan del Río.

Pescadores de La Estancia impulsan acciones para retirar el lirio acuático de la presa, una problemática que afecta su actividad productiva y que buscan atender con apoyo de autoridades y especialistas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Pescadores de la comunidad de La Estancia gestionan la limpieza del lirio acuático que se acumula en la presa y afecta su actividad, informaron organizadores del festival "La Estancia con Sabor a Mar" durante una rueda de prensa.

El coordinador del programa municipal Festivaleando, Paulino Moreno Paz, explicó que las gestiones con el sector pesquero comenzaron hace un año e incluyen el acercamiento de especialistas sobre el problema. "Es un problema que contagia mucho a la comunidad de La Estancia, en específico a este sector", indicó.

Moreno Paz señaló que la intención es conseguir lanchas para retirar la planta, aunque adelantó que probablemente no se logre antes del festival programado para el 12 de julio. Añadió que buscan que el evento funcione como detonante para atraer apoyos de otras instancias del municipio y del estado.

Como parte de los preparativos, los organizadores realizarán durante la semana una jornada de poda y limpieza en la zona baja de la presa. También evalúan contratar maquinaria para retirar el lirio seco y trasladarlo a otro espacio, con la participación de pescadores, palaperos y comités comunitarios.

Gelacio Jaime Bautista, de la cooperativa de palaperos, reconoció el trabajo de gestión realizado durante el último año para concretar apoyos en beneficio del sector pesquero de la comunidad.

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