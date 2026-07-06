Pescadores de La Estancia gestionan limpieza del lirio en la presa de San Juan del Río

San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- Pescadores de la comunidad de La Estancia gestionan la limpieza del lirio acuático que se acumula en la presa y afecta su actividad, informaron organizadores del festival "La Estancia con Sabor a Mar" durante una rueda de prensa.
El coordinador del programa municipal Festivaleando, Paulino Moreno Paz, explicó que las gestiones con el sector pesquero comenzaron hace un año e incluyen el acercamiento de especialistas sobre el problema. "Es un problema que contagia mucho a la comunidad de La Estancia, en específico a este sector", indicó.
Moreno Paz señaló que la intención es conseguir lanchas para retirar la planta, aunque adelantó que probablemente no se logre antes del festival programado para el 12 de julio. Añadió que buscan que el evento funcione como detonante para atraer apoyos de otras instancias del municipio y del estado.
Como parte de los preparativos, los organizadores realizarán durante la semana una jornada de poda y limpieza en la zona baja de la presa. También evalúan contratar maquinaria para retirar el lirio seco y trasladarlo a otro espacio, con la participación de pescadores, palaperos y comités comunitarios.
Gelacio Jaime Bautista, de la cooperativa de palaperos, reconoció el trabajo de gestión realizado durante el último año para concretar apoyos en beneficio del sector pesquero de la comunidad.