La Estancia tendrá festival de mariscos con platillos a 99 pesos este domingo

El evento del programa Festivaleando reunirá a palaperos, pescadores y comités comunitarios el 12 de julio de 9:00 a 16:00 horas.

Funcionarios de San Juan del Río participan en rueda de prensa sobre el festival La Estancia con Sabor a Mar
La Estancia tendrá festival de mariscos con platillos a 99 pesos este domingo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- La comunidad de La Estancia albergará el próximo 12 de julio el festival gastronómico "La Estancia con Sabor a Mar", un evento enfocado en platillos de mariscos con un costo de 99 pesos por producto, dentro del programa municipal Festivaleando.

El coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz, informó que las palapas y la cooperativa de pescadores de la comunidad ofrecerán cada una un producto específico durante la jornada, que se desarrollará de 9:00 a 16:00 horas en la zona de palapas de La Estancia.

"Cada uno de ellos va a tener un producto en especial que va a poder estar vendiendo con un costo de 99 pesos cada producto para que también sea un costo accesible para las familias que nos van a visitar", señaló Moreno Paz.

El festival será el primero de dos nuevos eventos que el municipio sumó al calendario de Festivaleando, que este año pasó de seis a ocho festivales. El coordinador adelantó que próximamente se anunciará el evento restante.

Además de los mariscos, el comité de la iglesia participará con antojitos mexicanos para ofrecer variedad a los asistentes. La programación incluye una banda de viento, bailables folclóricos de la comunidad y un área infantil.

Asistentes fotograf\u00edan una mesa con platillos de mariscos durante la presentaci\u00f3n del festival Asistentes recorren una muestra de platillos preparada como parte de la presentaci\u00f3n del festival "La Estancia con Sabor a Mar". rotativo.com.mx

Gelacio Jaime Bautista, en representación de la cooperativa de palaperos, explicó que parte de lo recaudado se destinará a sectores de la comunidad como la iglesia y las escuelas. La cooperativa presentará productos como mojarra, filete y postres.

El regidor José Francisco Landeras Laiseca, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, respaldó la iniciativa y afirmó que el gobierno municipal mantiene su apoyo a este tipo de actividades. "Cuando una comunidad se organiza y trabaja unida, se generan oportunidades para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y preservar nuestras tradiciones", expresó.

Funcionarios de San Juan del R\u00edo participan en rueda de prensa sobre el festival La Estancia con Sabor a Mar Platillos Preparados para la presentación del festival "La Estancia con Sabor a Mar".

Las autoridades proyectan una afluencia de alrededor de cinco mil personas y una derrama económica estimada por encima de los 700 mil pesos, considerando estacionamientos, restaurantes, venta de mariscos y el área infantil, según cálculos de los organizadores.

El estacionamiento tendrá un costo de 25 pesos y quedará bajo resguardo del comité de fiestas de la comunidad, cuyos recursos se destinarán a la organización de sus festividades de diciembre. Los organizadores dispusieron cuatro áreas de estacionamiento y coordinaron la seguridad con Protección Civil, Bomberos con ambulancias, Seguridad Pública, seguridad privada y el Ejército Mexicano.

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