La Estancia tendrá festival de mariscos con platillos a 99 pesos este domingo

San Juan del Río, 6 de julio de 2026.- La comunidad de La Estancia albergará el próximo 12 de julio el festival gastronómico "La Estancia con Sabor a Mar", un evento enfocado en platillos de mariscos con un costo de 99 pesos por producto, dentro del programa municipal Festivaleando.
El coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz, informó que las palapas y la cooperativa de pescadores de la comunidad ofrecerán cada una un producto específico durante la jornada, que se desarrollará de 9:00 a 16:00 horas en la zona de palapas de La Estancia.
"Cada uno de ellos va a tener un producto en especial que va a poder estar vendiendo con un costo de 99 pesos cada producto para que también sea un costo accesible para las familias que nos van a visitar", señaló Moreno Paz.
El festival será el primero de dos nuevos eventos que el municipio sumó al calendario de Festivaleando, que este año pasó de seis a ocho festivales. El coordinador adelantó que próximamente se anunciará el evento restante.
Además de los mariscos, el comité de la iglesia participará con antojitos mexicanos para ofrecer variedad a los asistentes. La programación incluye una banda de viento, bailables folclóricos de la comunidad y un área infantil.
Asistentes recorren una muestra de platillos preparada como parte de la presentaci\u00f3n del festival "La Estancia con Sabor a Mar". rotativo.com.mx
Gelacio Jaime Bautista, en representación de la cooperativa de palaperos, explicó que parte de lo recaudado se destinará a sectores de la comunidad como la iglesia y las escuelas. La cooperativa presentará productos como mojarra, filete y postres.
El regidor José Francisco Landeras Laiseca, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, respaldó la iniciativa y afirmó que el gobierno municipal mantiene su apoyo a este tipo de actividades. "Cuando una comunidad se organiza y trabaja unida, se generan oportunidades para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y preservar nuestras tradiciones", expresó.
Platillos Preparados para la presentación del festival "La Estancia con Sabor a Mar".
Las autoridades proyectan una afluencia de alrededor de cinco mil personas y una derrama económica estimada por encima de los 700 mil pesos, considerando estacionamientos, restaurantes, venta de mariscos y el área infantil, según cálculos de los organizadores.
El estacionamiento tendrá un costo de 25 pesos y quedará bajo resguardo del comité de fiestas de la comunidad, cuyos recursos se destinarán a la organización de sus festividades de diciembre. Los organizadores dispusieron cuatro áreas de estacionamiento y coordinaron la seguridad con Protección Civil, Bomberos con ambulancias, Seguridad Pública, seguridad privada y el Ejército Mexicano.