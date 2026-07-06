Municipio pide home office por obra del Tren en Bernardo Quintana

El municipio recomienda clases en línea y trabajo a distancia a escuelas y negocios de la zona para aligerar la circulación durante los trabajos.

Autoridades realizan trabajos sobre el bulevar Bernardo Quintana como parte de la construcción del Tren México-Querétaro, con medidas para reducir las afectaciones al tránsito.

El gobierno municipal recomendó a escuelas, empresas y comercios cercanos al bulevar Bernardo Quintana implementar clases en línea y home office durante las obras del Tren México-Querétaro para disminuir el impacto en la movilidad.

Foto: Kary García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal pidió a escuelas y negocios ubicados cerca del bulevar Bernardo Quintana operar bajo esquemas de home office y clases en línea mientras avancen los trabajos de la obra del Tren México-Querétaro en esa zona, con el fin de reducir el tráfico previsto durante la intervención.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que la medida se coordina con el gobierno del estado y la Secretaría de Educación para que planteles que colindan con Bernardo Quintana puedan impartir clases de manera telemática, y extendió la recomendación a empresas y comercios de la zona que puedan sostener su actividad a distancia.

Como parte del operativo vial, el municipio retirará al menos mil vehículos de las vialidades y el gobierno del estado hará lo propio con al menos otros mil, con el objetivo de liberar espacio de circulación.

El alcalde aseguró que el servicio público no se detendrá pese al retiro de unidades.

Sobre los comercios que resulten afectados por la obra, Macías Olvera dijo que cualquier tipo de compensación corresponde a la Federación, como ocurrió en el operativo de Corregidora, y que el municipio se concentrará en reducir al mínimo las afectaciones viales.

El presidente municipal precisó que el proyecto de transporte eléctrico gratuito del Centro no se retrasa por esta obra, ya que se trata de un proceso distinto que sigue su curso.

Los trabajos forman parte de la obra del Tren México-Querétaro en el tramo de Bernardo Quintana, cuyo esquema y tiempos se definieron en reuniones entre dependencias estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, programadas en periodo vacacional para disminuir el impacto en la movilidad.

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