Municipio pide home office por obra del Tren en Bernardo Quintana

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El gobierno municipal pidió a escuelas y negocios ubicados cerca del bulevar Bernardo Quintana operar bajo esquemas de home office y clases en línea mientras avancen los trabajos de la obra del Tren México-Querétaro en esa zona, con el fin de reducir el tráfico previsto durante la intervención.
El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, señaló que la medida se coordina con el gobierno del estado y la Secretaría de Educación para que planteles que colindan con Bernardo Quintana puedan impartir clases de manera telemática, y extendió la recomendación a empresas y comercios de la zona que puedan sostener su actividad a distancia.
Como parte del operativo vial, el municipio retirará al menos mil vehículos de las vialidades y el gobierno del estado hará lo propio con al menos otros mil, con el objetivo de liberar espacio de circulación.
El alcalde aseguró que el servicio público no se detendrá pese al retiro de unidades.
Sobre los comercios que resulten afectados por la obra, Macías Olvera dijo que cualquier tipo de compensación corresponde a la Federación, como ocurrió en el operativo de Corregidora, y que el municipio se concentrará en reducir al mínimo las afectaciones viales.
El presidente municipal precisó que el proyecto de transporte eléctrico gratuito del Centro no se retrasa por esta obra, ya que se trata de un proceso distinto que sigue su curso.
Los trabajos forman parte de la obra del Tren México-Querétaro en el tramo de Bernardo Quintana, cuyo esquema y tiempos se definieron en reuniones entre dependencias estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, programadas en periodo vacacional para disminuir el impacto en la movilidad.