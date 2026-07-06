Inician pagos de Bienestar julio-agosto; depósitos serán por apellido

El depósito comenzó con la letra A y continuará hasta el 29 de julio para pensiones y programas sociales federales.

Beneficiaria consulta el calendario de depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026.

Los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar del bimestre julio-agosto comenzaron el 6 de julio y se realizarán de forma escalonada hasta el 29 de julio, conforme a la primera letra del apellido de las personas beneficiarias.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 06, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- Los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto iniciaron este lunes 6 de julio y se realizarán de manera escalonada hasta el 29 de julio, de acuerdo con la primera letra del apellido.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la dispersión comenzó con la letra A y concluirá con las letras W, X, Y y Z. El calendario completo puede consultarse en la página oficial de Bienestar.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician en conjunto a 16 millones 571 mil 522 personas.

La funcionaria señaló que, de enero a julio de 2026, ambos programas representan una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos. El gobierno federal mantiene para este año una bolsa de un billón de pesos destinada a programas sociales, tema que ya había sido informado por Rotativo al documentar que el gobierno destinó un billón de pesos a Programas Bienestar 2026.

Los montos vigentes son de 6 mil 400 pesos bimestrales para personas adultas mayores; 3 mil 100 pesos para beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; 3 mil 300 pesos para personas con discapacidad; mil 650 pesos para el programa de Madres Trabajadoras, y 6 mil 450 pesos para Sembrando Vida.

El pago del bimestre julio-agosto se realizará conforme al siguiente calendario:

A: lunes 6 de julio.
B: martes 7 de julio.
C: miércoles 8 y jueves 9 de julio.
D, E, F: viernes 10 de julio.
G: lunes 13 y martes 14 de julio.
H, I, J, K: miércoles 15 de julio.
L: jueves 16 de julio.
M: viernes 17 y lunes 20 de julio.
N, Ñ, O: martes 21 de julio.
P, Q: miércoles 22 de julio.
R: jueves 23 y viernes 24 de julio.
S: lunes 27 de julio.
T, U, V: martes 28 de julio.
W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio.

En el caso de Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente a junio se realizará el jueves 9 de julio.

La dispersión se da después de otros procesos vinculados a los programas federales, como la entrega de tarjetas de Pensión Bienestar en abril de 2026 y el registro a Pensiones Bienestar para adultos mayores realizado durante febrero.

gobierno bienestar claudia sheinbaum

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