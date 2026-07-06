Lluvias fuertes y posible granizo pegarán al sur de Querétaro

Conagua prevé acumulados de 25 a 50 milímetros al sur del estado, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mapa satelital del SMN muestra canales de baja presión y nubosidad sobre el centro de México

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes al sur de Querétaro durante este 6 de julio. El aviso incluye posible granizo y rachas de viento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El sur del estado de Querétaro tendrá este lunes chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

El aviso meteorológico, con vigencia de las 06:00 horas del 6 de julio a las 06:00 horas del 7 de julio, prevé cielo nublado la mayor parte del día en la entidad. Para la ciudad de Santiago de Querétaro se estima una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados, con 50 por ciento de probabilidad de lluvia.

La Conagua también pronosticó viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Querétaro. Estas condiciones forman parte de un sistema de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en el norte, occidente y centro del país.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

En las últimas 24 horas, las mayores precipitaciones registradas en Querétaro fueron en Jalpan, con 53.7 milímetros; Carrillo, con 50.5; la Dirección Local Querétaro, con 26.5; Juriquilla, con 18.9; y el Observatorio Querétaro, con 17.6 milímetros.

El pronóstico mantiene la tendencia de lluvias recientes en la capital, donde las precipitaciones del 2 y 3 de julio dejaron 33 reportes al 911, aunque sin personas lesionadas. También se suma a los reportes de viviendas y vialidades afectadas por lluvia durante los últimos días.

A nivel nacional, el SMN prevé lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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