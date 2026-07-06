Lluvias fuertes y posible granizo pegarán al sur de Querétaro

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El sur del estado de Querétaro tendrá este lunes chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
El aviso meteorológico, con vigencia de las 06:00 horas del 6 de julio a las 06:00 horas del 7 de julio, prevé cielo nublado la mayor parte del día en la entidad. Para la ciudad de Santiago de Querétaro se estima una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados, con 50 por ciento de probabilidad de lluvia.
La Conagua también pronosticó viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Querétaro. Estas condiciones forman parte de un sistema de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que favorecerá lluvias en el norte, occidente y centro del país.
El organismo advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
En las últimas 24 horas, las mayores precipitaciones registradas en Querétaro fueron en Jalpan, con 53.7 milímetros; Carrillo, con 50.5; la Dirección Local Querétaro, con 26.5; Juriquilla, con 18.9; y el Observatorio Querétaro, con 17.6 milímetros.
El pronóstico mantiene la tendencia de lluvias recientes en la capital, donde las precipitaciones del 2 y 3 de julio dejaron 33 reportes al 911, aunque sin personas lesionadas. También se suma a los reportes de viviendas y vialidades afectadas por lluvia durante los últimos días.
A nivel nacional, el SMN prevé lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.