Presas de Querétaro suben a 48% tras lluvias de julio

El sistema estatal pasó a 99.52 millones de metros cúbicos; Jalpan y Carrillo registraron las lluvias más altas del día.

Vista aérea de una presa en Querétaro con almacenamiento de agua y cielo nublado.

Una presa de Querétaro registra almacenamiento de agua tras las lluvias recientes. Conagua reportó el nivel general de los embalses estatales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- Las presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro alcanzaron 48 por ciento de almacenamiento general, con 99.52 millones de metros cúbicos acumulados de una capacidad total de 206.48 millones, de acuerdo con el reporte de la Dirección Local Querétaro correspondiente al 6 de julio.

El nivel representa un incremento frente al arranque de julio, cuando las presas de Querétaro almacenaban 46 por ciento de su capacidad, con 95.98 millones de metros cúbicos. Con el nuevo corte, el sistema estatal suma 3.54 millones de metros cúbicos adicionales.

La región hidrológica Lerma Santiago concentra 29.83 millones de metros cúbicos de una capacidad de 46.32 millones, equivalente a 64 por ciento. En esta zona, la presa Pirules, en El Marqués, aparece al 100 por ciento; El Carmen, también en El Marqués, al 96 por ciento; y El Zapote, en Querétaro, al 78.9 por ciento.

En contraste, El Batán, en Corregidora, se mantiene en 20.9 por ciento, mientras San Rafael, en Huimilpan, registra 24.7 por ciento. La presa Santa Catarina, en Querétaro, se ubica en 65.8 por ciento.

La región hidrológica Pánuco reporta 69.68 millones de metros cúbicos de una capacidad de 160.16 millones, equivalente a 44 por ciento. En esta zona, Jalpan registra 99.2 por ciento; La Soledad, en Colón, 97.6 por ciento; Derivadora Constitución 1857, en San Juan del Río, 95.2 por ciento; y Colón, 92.3 por ciento.

La presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, se mantiene como el embalse de mayor capacidad del estado, con 60.08 millones de metros cúbicos totales; sin embargo, su almacenamiento actual es de 8.10 millones, equivalente a 12.3 por ciento. Este mismo nivel ya había sido señalado entre los puntos bajos del sistema en el reporte previo sobre presas de Querétaro al 46 por ciento.

La presa La Venta, en Pedro Escobedo, continúa sin almacenamiento reportado, con 0.0 por ciento. En reportes anteriores, Conagua ya la había ubicado sin captación, mientras el sistema estatal se encontraba en niveles menores, como ocurrió cuando las presas de Querétaro se mantenían al 39 por ciento en junio.

En cuanto a lluvias, la estación de Jalpan registró la mayor precipitación del día, con 53.7 milímetros; le siguió Carrillo, en Querétaro, con 50.5 milímetros. También hubo registros en Hidalgo, Querétaro, con 26.5 milímetros; Juriquilla, con 18.9; Observatorio, con 17.6; El Batán, en Corregidora, con 12.5; y El Pueblito, con 7.0 milímetros.

Las estaciones de Peñamiller, San Ildefonso, Constitución 1917 y Derivadora San José no registraron lluvia durante el corte diario. En acumulado mensual, Carrillo reporta 74.7 milímetros, Observatorio 72.0, Hidalgo 68.2 y Jalpan 67.7 milímetros.

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