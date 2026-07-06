Presas de Querétaro suben a 48% tras lluvias de julio

Querétaro, 6 de julio de 2026.- Las presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro alcanzaron 48 por ciento de almacenamiento general, con 99.52 millones de metros cúbicos acumulados de una capacidad total de 206.48 millones, de acuerdo con el reporte de la Dirección Local Querétaro correspondiente al 6 de julio.
El nivel representa un incremento frente al arranque de julio, cuando las presas de Querétaro almacenaban 46 por ciento de su capacidad, con 95.98 millones de metros cúbicos. Con el nuevo corte, el sistema estatal suma 3.54 millones de metros cúbicos adicionales.
La región hidrológica Lerma Santiago concentra 29.83 millones de metros cúbicos de una capacidad de 46.32 millones, equivalente a 64 por ciento. En esta zona, la presa Pirules, en El Marqués, aparece al 100 por ciento; El Carmen, también en El Marqués, al 96 por ciento; y El Zapote, en Querétaro, al 78.9 por ciento.
En contraste, El Batán, en Corregidora, se mantiene en 20.9 por ciento, mientras San Rafael, en Huimilpan, registra 24.7 por ciento. La presa Santa Catarina, en Querétaro, se ubica en 65.8 por ciento.
La región hidrológica Pánuco reporta 69.68 millones de metros cúbicos de una capacidad de 160.16 millones, equivalente a 44 por ciento. En esta zona, Jalpan registra 99.2 por ciento; La Soledad, en Colón, 97.6 por ciento; Derivadora Constitución 1857, en San Juan del Río, 95.2 por ciento; y Colón, 92.3 por ciento.
La presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, se mantiene como el embalse de mayor capacidad del estado, con 60.08 millones de metros cúbicos totales; sin embargo, su almacenamiento actual es de 8.10 millones, equivalente a 12.3 por ciento. Este mismo nivel ya había sido señalado entre los puntos bajos del sistema en el reporte previo sobre presas de Querétaro al 46 por ciento.
La presa La Venta, en Pedro Escobedo, continúa sin almacenamiento reportado, con 0.0 por ciento. En reportes anteriores, Conagua ya la había ubicado sin captación, mientras el sistema estatal se encontraba en niveles menores, como ocurrió cuando las presas de Querétaro se mantenían al 39 por ciento en junio.
En cuanto a lluvias, la estación de Jalpan registró la mayor precipitación del día, con 53.7 milímetros; le siguió Carrillo, en Querétaro, con 50.5 milímetros. También hubo registros en Hidalgo, Querétaro, con 26.5 milímetros; Juriquilla, con 18.9; Observatorio, con 17.6; El Batán, en Corregidora, con 12.5; y El Pueblito, con 7.0 milímetros.
Las estaciones de Peñamiller, San Ildefonso, Constitución 1917 y Derivadora San José no registraron lluvia durante el corte diario. En acumulado mensual, Carrillo reporta 74.7 milímetros, Observatorio 72.0, Hidalgo 68.2 y Jalpan 67.7 milímetros.