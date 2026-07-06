IMSS Querétaro supera 12 mil consultas de rehabilitación en 2026

El servicio atiende lesiones musculoesqueléticas, fracturas, padecimientos asociados al envejecimiento y casos neurológicos en niñas y niños.

Personal de rehabilitación del IMSS atiende a derechohabientes en Querétaro

Personal de Medicina Física y Rehabilitación del IMSS brinda atención a derechohabientes en Querétaro. El servicio reportó más de 12 mil consultas durante 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro brindó más de 12 mil consultas mediante el servicio de Medicina Física y Rehabilitación durante 2026, como parte de la atención a derechohabientes con lesiones, enfermedades y padecimientos que afectan su movilidad y calidad de vida.

Terapeuta del IMSS realiza atenci\u00f3n f\u00edsica a una derechohabiente en Quer\u00e9taro Una terapeuta del IMSS atiende a una derechohabiente durante una sesión de rehabilitación. El servicio busca recuperar movilidad y funcionalidad. rotativo.com.mx

La atención especializada busca favorecer la recuperación funcional de las y los pacientes, así como su reincorporación a actividades cotidianas, laborales y sociales. El balance fue difundido en el marco del Día del Personal Terapista Físico, Ocupacional y Fonoaudiólogo.

El jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Jorge Eduardo López Cosío, explicó que la rehabilitación tiene como objetivo ayudar a las personas a recuperar la mayor funcionalidad posible después de un accidente, lesión o enfermedad.

Terapeuta del IMSS realiza atenci\u00f3n f\u00edsica a una derechohabiente en Quer\u00e9taro Personal especializado del IMSS guía ejercicios de rehabilitación a una paciente. La atención incluye terapias personalizadas según el diagnóstico. rotativo.com.mx

“Después de un accidente, lesión o enfermedad pueden quedar algunas secuelas físicas que limitan las capacidades de las personas. En rehabilitación buscamos disminuir esos efectos y favorecer la recuperación de habilidades que les permitan reincorporarse a sus actividades cotidianas”, señaló.

Entre los principales motivos de atención se encuentran lesiones musculoesqueléticas, lesiones de rodilla y columna lumbar, fracturas, heridas que limitan el movimiento, padecimientos asociados al envejecimiento, como la debilidad muscular, así como niñas y niños con diagnósticos neurológicos.

Terapeuta del IMSS realiza atenci\u00f3n f\u00edsica a una derechohabiente en Quer\u00e9taro Una terapeuta del IMSS atiende a una derechohabiente durante una sesión de rehabilitación. El servicio busca recuperar movilidad y funcionalidad. rotativo.com.mx

El servicio atiende diariamente alrededor de 80 pacientes con distintos diagnósticos, mediante terapias personalizadas y equipos como electroterapia, ultrasonido terapéutico y láser terapéutico, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto.

La atención de rehabilitación forma parte de los servicios médicos del IMSS en Querétaro, institución que también ha informado previamente sobre la reubicación temporal de servicios médicos del Hospital General Regional No. 1 por trabajos de mejora en sus instalaciones. En materia de salud y rehabilitación, Rotativo también ha documentado la atención del IMSS a pacientes con parálisis faciales y lesiones neurológicas en Querétaro.

Jorge Eduardo L\u00f3pez Cos\u00edo en el \u00e1rea de rehabilitaci\u00f3n del HGR No. 1 Jorge Eduardo López Cosío, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del HGR No. 1, explicó los objetivos de la atención especializada. rotativo.com.mx

El fisioterapeuta del HGR No. 1, Jonathan Antonio Yáñez, destacó que acompañar a las personas durante su proceso de recuperación representa una de las mayores satisfacciones del personal especializado.

“La mayor recompensa es ver cómo las y los pacientes recuperan su movilidad y regresan a sus actividades. Saber que contribuimos a mejorar su calidad de vida es una gran satisfacción para quienes ejercemos esta profesión”, expresó.

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