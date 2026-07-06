IMSS Querétaro supera 12 mil consultas de rehabilitación en 2026

Querétaro, 6 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro brindó más de 12 mil consultas mediante el servicio de Medicina Física y Rehabilitación durante 2026, como parte de la atención a derechohabientes con lesiones, enfermedades y padecimientos que afectan su movilidad y calidad de vida.
Una terapeuta del IMSS atiende a una derechohabiente durante una sesión de rehabilitación. El servicio busca recuperar movilidad y funcionalidad. rotativo.com.mx
La atención especializada busca favorecer la recuperación funcional de las y los pacientes, así como su reincorporación a actividades cotidianas, laborales y sociales. El balance fue difundido en el marco del Día del Personal Terapista Físico, Ocupacional y Fonoaudiólogo.
El jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Jorge Eduardo López Cosío, explicó que la rehabilitación tiene como objetivo ayudar a las personas a recuperar la mayor funcionalidad posible después de un accidente, lesión o enfermedad.
Personal especializado del IMSS guía ejercicios de rehabilitación a una paciente. La atención incluye terapias personalizadas según el diagnóstico. rotativo.com.mx
“Después de un accidente, lesión o enfermedad pueden quedar algunas secuelas físicas que limitan las capacidades de las personas. En rehabilitación buscamos disminuir esos efectos y favorecer la recuperación de habilidades que les permitan reincorporarse a sus actividades cotidianas”, señaló.
Entre los principales motivos de atención se encuentran lesiones musculoesqueléticas, lesiones de rodilla y columna lumbar, fracturas, heridas que limitan el movimiento, padecimientos asociados al envejecimiento, como la debilidad muscular, así como niñas y niños con diagnósticos neurológicos.
Una terapeuta del IMSS atiende a una derechohabiente durante una sesión de rehabilitación. El servicio busca recuperar movilidad y funcionalidad. rotativo.com.mx
El servicio atiende diariamente alrededor de 80 pacientes con distintos diagnósticos, mediante terapias personalizadas y equipos como electroterapia, ultrasonido terapéutico y láser terapéutico, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto.
La atención de rehabilitación forma parte de los servicios médicos del IMSS en Querétaro, institución que también ha informado previamente sobre la reubicación temporal de servicios médicos del Hospital General Regional No. 1 por trabajos de mejora en sus instalaciones. En materia de salud y rehabilitación, Rotativo también ha documentado la atención del IMSS a pacientes con parálisis faciales y lesiones neurológicas en Querétaro.
Jorge Eduardo López Cosío, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del HGR No. 1, explicó los objetivos de la atención especializada. rotativo.com.mx
El fisioterapeuta del HGR No. 1, Jonathan Antonio Yáñez, destacó que acompañar a las personas durante su proceso de recuperación representa una de las mayores satisfacciones del personal especializado.
“La mayor recompensa es ver cómo las y los pacientes recuperan su movilidad y regresan a sus actividades. Saber que contribuimos a mejorar su calidad de vida es una gran satisfacción para quienes ejercemos esta profesión”, expresó.