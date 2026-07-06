Vinculan a proceso a hombre por cohecho y resistencia en Querétaro

Jonathan "N" enfrenta proceso por desobediencia, resistencia de particulares y cohecho tras una intervención de tránsito el 20 de mayo.

Hombre identificado como Jonathan, con el rostro cubierto, aparece en tarjeta oficial de la Fiscalía de Querétaro tras ser vinculado a proceso

Jonathan "N" fue vinculado a proceso por desobediencia, resistencia de particulares y cohecho, e ingresó a prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan "N" por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como cohecho, derivado de hechos ocurridos el 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con la investigación, el imputado circulaba a bordo de una vagoneta con vidrios polarizados cuando fue intervenido por elementos policiales por una infracción de tránsito. Durante la intervención, presuntamente adoptó una conducta agresiva hacia los oficiales.

Posteriormente, al ser informado de que sus actos constituían un posible delito, ofreció su teléfono celular a los elementos actuantes, según la versión de la autoridad.

La detención se realizó con apoyo de la Policía Estatal, lo que derivó en que el imputado fuera puesto a disposición de la autoridad competente. Como parte de los actos de investigación, la Fiscalía estableció una presunta relación del detenido con otro hecho delictivo, que continúa bajo investigación.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por los delitos señalados. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción, y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

*Se presume la inocencia del imputado, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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