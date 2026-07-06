Vinculan a proceso a hombre por cohecho y resistencia en Querétaro

Querétaro, 6 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan "N" por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como cohecho, derivado de hechos ocurridos el 20 de mayo de 2026.
De acuerdo con la investigación, el imputado circulaba a bordo de una vagoneta con vidrios polarizados cuando fue intervenido por elementos policiales por una infracción de tránsito. Durante la intervención, presuntamente adoptó una conducta agresiva hacia los oficiales.
Posteriormente, al ser informado de que sus actos constituían un posible delito, ofreció su teléfono celular a los elementos actuantes, según la versión de la autoridad.
La detención se realizó con apoyo de la Policía Estatal, lo que derivó en que el imputado fuera puesto a disposición de la autoridad competente. Como parte de los actos de investigación, la Fiscalía estableció una presunta relación del detenido con otro hecho delictivo, que continúa bajo investigación.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado por los delitos señalados. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción, y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
*Se presume la inocencia del imputado, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).